국힘 박수민 서울시장 출마…“오세훈 공천 접수해야”

박 의원은 이날 오후 기자들과 만나 "오늘 오후에 공식 후보 접수를 하겠다"며 출마 의사를 밝혔다.
박 의원은 후보 등록을 하고 있지 않은 오세훈 서울시장을 향해 조속한 결단을 촉구했다. 그는 "서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역자치단체 전체에 영향을 미치는 선거"라며 "지금 전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 공천 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수"라고 강조했다.
또 "대한민국과 우리 당은 오 시장의 충정을 너무나 잘 알고 있다. 우리 당은 변해야 한다. 민주주의와 시장경제를 빼놓고 다 바꿔야 한다"며 "그러나 그 변화의 시작은 접수다. 조건을 건 접수는 상식이 아니다"라고 목소리를 높였다.
그러면서 "오 시장의 식견과 경험, 경륜은 우리 당이 어려운 순간에 가장 빛날 것"이라며 "오 시장과 함께 정정당당하게 토론해 보고 싶다"고 덧붙였다.
아울러 일각에서 제기되는 오 시장의 '플랜B' 가능성에 대해선 "플랜A"라고 일축했다.