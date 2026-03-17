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국힘 박수민 서울시장 출마…“오세훈 공천 접수해야”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 03. 17. 14:43

서울시장 출마 의사 밝히는 박수민 의원<YONHAP NO-2663>
국민의힘 원내대표 비서실장을 맡고 있는 초선 박수민 의원이 17일 국회에서 서울시장 출마의 뜻을 밝히고 있다. /연합
박수민 국민의힘 의원(서울 강남을)이 17일 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다.

박 의원은 이날 오후 기자들과 만나 "오늘 오후에 공식 후보 접수를 하겠다"며 출마 의사를 밝혔다.

박 의원은 후보 등록을 하고 있지 않은 오세훈 서울시장을 향해 조속한 결단을 촉구했다. 그는 "서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역자치단체 전체에 영향을 미치는 선거"라며 "지금 전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 공천 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수"라고 강조했다.

또 "대한민국과 우리 당은 오 시장의 충정을 너무나 잘 알고 있다. 우리 당은 변해야 한다. 민주주의와 시장경제를 빼놓고 다 바꿔야 한다"며 "그러나 그 변화의 시작은 접수다. 조건을 건 접수는 상식이 아니다"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "오 시장의 식견과 경험, 경륜은 우리 당이 어려운 순간에 가장 빛날 것"이라며 "오 시장과 함께 정정당당하게 토론해 보고 싶다"고 덧붙였다.

아울러 일각에서 제기되는 오 시장의 '플랜B' 가능성에 대해선 "플랜A"라고 일축했다.
김동욱 기자

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