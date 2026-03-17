국힘 박수민 서울시장 출마…“오세훈 공천 접수해야”

서울시장 출마 의사 밝히는 박수민 의원<YONHAP NO-2663> 0 국민의힘 원내대표 비서실장을 맡고 있는 초선 박수민 의원이 17일 국회에서 서울시장 출마의 뜻을 밝히고 있다. /연합

박수민 국민의힘 의원(서울 강남을)이 17일 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다.박 의원은 이날 오후 기자들과 만나 "오늘 오후에 공식 후보 접수를 하겠다"며 출마 의사를 밝혔다.박 의원은 후보 등록을 하고 있지 않은 오세훈 서울시장을 향해 조속한 결단을 촉구했다. 그는 "서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역자치단체 전체에 영향을 미치는 선거"라며 "지금 전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 공천 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수"라고 강조했다.또 "대한민국과 우리 당은 오 시장의 충정을 너무나 잘 알고 있다. 우리 당은 변해야 한다. 민주주의와 시장경제를 빼놓고 다 바꿔야 한다"며 "그러나 그 변화의 시작은 접수다. 조건을 건 접수는 상식이 아니다"라고 목소리를 높였다.그러면서 "오 시장의 식견과 경험, 경륜은 우리 당이 어려운 순간에 가장 빛날 것"이라며 "오 시장과 함께 정정당당하게 토론해 보고 싶다"고 덧붙였다.아울러 일각에서 제기되는 오 시장의 '플랜B' 가능성에 대해선 "플랜A"라고 일축했다.