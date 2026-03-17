알리익스프레스, 유튜브와 쇼핑 제휴…영상 속 상품 ‘직구 연결’

해외직구 상품 영상 내 태그 기능 도입

콘텐츠 소비에서 구매 전환 구조 강화

[이미지] 알리익스프레스, 유튜브 쇼핑 제휴 본격화 (2) 0 알리익스프레스가 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램의 공식 파트너로 합류한다. / 알리익스프레스

해외 직구 상품을 유튜브 영상에서 클릭 한 번으로 구매할 수 있게 됐다. 알리익스프레스가 유튜브와 협업해 '콘텐츠 기반 커머스' 확장에 나선다. 상품 태그 범위를 글로벌 셀렉션으로 확대하며, 콘텐츠를 통한 구매 전환 경쟁에 본격 뛰어든 것이다.17일 알리익스프레스에 따르면 회사는 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램의 공식 파트너로 합류한다. 알리익스프레스는 콘텐츠 소비가 곧 쇼핑으로 이어지는 흐름에 맞춰 크리에이터에게는 새로운 수익 기회를, 소비자에게는 보다 다양한 선택지를 제공하는 '콘텐츠 중심 유통 모델'을 강화한다는 계획이다.유튜브 쇼핑 제휴 프로그램은 2024년 6월 국내 도입 이후 빠르게 확산됐다. 영상과 쇼츠, 라이브 스트리밍 등 다양한 콘텐츠 포맷에서 제품 태그 기능을 제공하며 크리에이터의 수익 다변화를 지원하는 구조다. 실제 지난해 7월 기준 국내에서 1500만명 이상의 로그인 이용자가 유튜브 내 쇼핑 관련 검색을 진행한 것으로 나타났다.알리익스프레스는 이 흐름에 맞춰 글로벌 셀렉션을 유튜브 콘텐츠 안으로 끌어들인다. 상품 범위를 해외 직구 상품까지 포함해 크리에이터의 상품 선택 폭을 넓히겠다는 구상이다.이번 협업으로 국내 크리에이터는 유튜브 크리에이터 스튜디오에서 알리익스프레스 상품을 검색·선택해 영상에 직접 태그할 수 있다. 예를 들어 해외 감성 인테리어 브이로그에 등장하는 소품이나 IT 기기 리뷰 콘텐츠에서 소개되는 제품을 즉시 연결하는 방식이다.소비자는 영상 내 제품 정보를 확인한 뒤 클릭 한 번으로 알리익스프레스 상세 페이지로 이동해 구매할 수 있어 접근성과 편의성이 함께 개선될 것으로 보인다.유튜브 관계자는 "이번 파트너십으로 더욱 폭넓은 상품 선택지를 제공하는 한편, AI 기술의 지속적인 도입을 통해 크리에이터와 시청자 모두에게 편리한 유튜브 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.알리익스프레스 관계자는 "단순히 상품을 제공하는 것에 그치지 않고, AI시대에 크리에이터와 소비자가 만나는 새로운 접점을 만들고자 한다"면서 "이번 협업을 통해 한국 크리에이터들이 글로벌 셀렉션을 기반으로 보다 창의적인 콘텐츠와 커머스를 결합할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.한편 유튜브 쇼핑 제휴 자격을 충족한 국내 크리에이터는 크리에이터 스튜디오에서 신청 후 알리익스프레스 상품 태그 기능을 활용할 수 있다.