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미루던 오세훈의 공천 신청…당내 압박·책임론 부담

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김동욱 기자

승인 : 2026. 03. 17. 17:24

오세훈
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 공천 신청과 관련해 입장을 밝히고 있다. 오 시장은 국민의힘에 '절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문'에 이어 '윤 어게인 청산'을 위한 실질적인 후속 조치를 요구하면서 6·3 지방선거 공천 신청을 미뤄왔다. /연합
국민의힘 서울시장 공천을 둘러싼 오세훈 서울시장의 장고(長考)는 단순한 후보 등록 지연이 아니라 당 노선과 장동혁 지도부 체제를 둘러싼 갈등의 연장선으로 해석된다.

정치권 안팎에선 오 시장이 17일까지도 서울시장 후보 등록에 나서지 않을 것이라는 관측이 우세했다. 오 시장이 요구한 혁신 선거대책위원회 구성에 대해 장동혁 대표가 여전히 반대 입장을 고수하고 있는 만큼 공천 접수를 미룰 가능성이 크다는 전망이 나왔다. 오 시장이 요구한 인적쇄신도 박민영 미디어대변인 재임명 보류 외에는 뚜렷한 결과가 없었다. 오 시장은 이날 오전에도 기자들과 만나 "당에 몇 가지 요청사항을 드렸는데도 아직까지 만족할 만한 답변을 받지 못했다"고 했다.

다만 당내에서 공천 신청을 촉구하는 요구가 잇따르자 이를 더 이상 외면하기 어려웠던 것으로 보인다. 오 시장이 공천 접수를 계속해서 미루자 당 안팎에서는 "상황이 어려울수록 선당후사해야 한다"는 조언과 압박이 이어졌다. 일각에서는 오 시장이 두 차례나 공천 신청을 미뤘는데도 다시 공천 신청의 기회를 주자 '특혜 논란'이 제기되기도 했다.

서울시장에 도전장을 낸 박수민 의원은 이날 "서울시장 선거는 서울시만의 선거가 아니다. 전국 17개 광역자치단체 전체에 영향을 미치는 선거"라며 "지금 전국의 우리 당 후보들이 애타게 호소하고 있다. 당의 공천 잡음을 빨리 거둬내고 국민께 다가가야 한다. 그 첫 단추는 오 시장의 공천 접수"라고 말했다.

시간이 지날수록 옥죄여오는 정치적 부담도 작용했다. 공천 접수를 계속 미룰 경우 보수 진영 내에서 '책임 회피'라는 비판에 직면할 수 있기 때문이다. 특히 오 시장이 출마하지 않은 상황에서 국민의힘이 서울시장 선거에서 패배할 경우 책임론에서 자유롭기 어렵다는 관측이 나온다.

오 시장의 공천신청으로 당은 일단 한숨을 돌렸지만, 지도부와의 갈등이 완전히 해소된 것은 아니라는 분석이 지배적이다. 오 시장이 여전히 지도부에 대한 비판적인 입장을 유지하고 있는 만큼 향후 선거 과정에서도 긴장관계가 이어질 가능성이 크다는 관측이다. 실제로 당의 지원과 별개로 독자적인 선거행보에 나설 수 있다는 전망도 제기된다.

박상병 정치평론가는 "오 시장이 장동혁 체제와 각을 세우면서 서울시장 선거운동에 득이 됐다"며 "설령 국민의힘 서울시장 후보로 나서서 떨어지더라도 향후 당권 행보에 탄력을 받을 것"이라고 내다봤다.
김동욱 기자

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