민주당 울산시장 경선 3파전…“지방권력 재편 리더십” 한목소리

"울산 핵심 거점 도약 비전 제시"

KakaoTalk_20260317_162841563 0 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 민주당 울산광역시장 본경선 합동연설회에서 17일 오후 예비후보자들이 기념촬영하고 있다./아시아투데이

더불어민주당 울산시장 경선에 나선 김상욱·이선호·안재현 예비후보(기호순)가 본경선 합동연설회에서 지방권력 재편을 위한 새로운 리더십을 강조했다.민주당은 17일 울산광역단체장 후보 선출을 위한 본경선 합동연설회를 열었다. 이선호 후보는 이날 "이재명 대통령이 울산 타운홀미팅에서 울산의 미래 전략과 관련해 세 가지를 약속했다"며 "이를 바탕으로 이재명 대통령과 함께 만들어갈 울산의 미래를 두 가지 큰 비전과 8개 공약으로 제시하겠다"고 밝혔다.그는 산업 경쟁력 회복과 시민 삶의 질 향상을 양대 축으로 제시하며, 이재명 정부의 국가균형성장 전략인 '5극 3특' 체제 속에서 울산이 핵심 거점으로 도약할 수 있는 구체적 로드맵을 내놓겠다고 했다.김상욱 후보는 "울산이 변화하며 생존할 수 있는 마지막 골든타임 3년을 허비해서는 안 된다"며 주변 도시와의 적극적인 연계와 협력 필요성을 강조했다. 이어 "이대로라면 광역시의 최소 기준인 인구 100만명 선도 무너질 수 있다"며 "사람도 떠나고 기업도 떠나고 있다. 더 이상 이대로 가선 안 된다"고 말했다.김 후보는 또 "소수 권력자와 기득권이 독식한 공동체는 시민의 의사를 왜곡하고 불공정을 낳는다"며 "배타적 기득권의 성을 쌓아 내부를 종속시키고 외부와 단절해서는 미래를 기획할 수 없다"고 비판했다.의사 출신인 안재현 후보는 "노동자, 대기업, 시민이 함께하는 울산 상생 거버넌스를 구축하겠다"며 "민간 협의를 통해 로봇 도입 시 정규직 고용, 자동화 대응, 상생기금 조성 등 미래 산업과 인간 노동이 공존하는 방안을 찾아야 한다"고 말했다.그는 이어 "기업과 노동이 함께하는 상생의 울산을 만들겠다"며 "37년 동안 편법 운영돼 온 울산대 의대 문제를 바로잡고, 학부는 물론 대학원과 연구원, 전공의 수련 체계까지 완전히 울산으로 환원해 의료 인프라를 구축하겠다"고 밝혔다. 또 "아픈 시민들이 타지로 가지 않고 울산에서 모든 치료를 받을 수 있도록 울산 의료 주권을 확립하겠다"고 강조했다.