시몬스, ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입…“ESG 경영 지속 실천”

17일 본사서 선포식…주요 임직원 참석

자율준수 관리자 임명 등 준법경영 제고

ㅁㅜㅈㅔ-1 0 시몬스 로고./시몬스

시몬스가 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 지표가 되는 준법 시스템을 도입, 책임감 있는 경영의 의지를 다진다.시몬스는 공정거래 문화 확산과 준법경영 실천을 위한 '공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, CP)' 도입 선포식을 개최했다고 18일 밝혔다.CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 수립해 운영하는 내부 준법 시스템이다. 시스템은 임직원에게 명확한 행동 기준을 제시, 불공정거래 및 법 위한 행위를 예방하는 것이 목적이다.17일 경기도 이천시 모가면에 위치한 본사 '시몬스 팩토리움'에서 열린 선포식에는 시몬스 주요 임직원들이 참석해 공정거래 관련 법규 준수 의지를 다지고, 투명하고 공정한 경영 환경을 구축할 것을 다짐했다.시몬스는 이번 선포식을 통해 △CP 운영규정 수립 △자율준수 관리자 임명 △임직원 자율준수 실천 서약서 작성 등 전사 차원에서 준법경영 수준을 한층 더 끌어올릴 예정이다.시몬스 관계자는 "많은 기업들이 도입하고 있는 공정거래 자율준수 프로그램은 ESG 경영의 핵심 지표 중 하나로 평가돼 기업의 투명성과 건전성을 가늠하는 핵심 요소로 활용된다"며 "앞으로 진정성과 책임감 있는 ESG 경영을 지속 실천해 나갈 것이다"고 말했다.