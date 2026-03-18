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삼성SDS 이준희 대표 “클라우드·생성형AI 중심 사업 구조 재편 중”

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안소연 기자

승인 : 2026. 03. 18. 10:08

18일 잠실 캠퍼스서 정기 주주총회
"AX 센터 중심 AI 사업 실행력 강화"
[사진2] 삼성SDS, 제41기 정기 주주총회 개최
이준희 삼성SDS 대표가 18일 잠실 캠퍼스에서 열린 주주총회에서 주주들에게 인사하고 있다. /삼성SDS
이준희 삼성SDS 대표가 "클라우드와 생성형 AI를 중심으로 사업 구조가 성공적으로 재편되고 있다"고 밝혔다.

18일 서울 잠실 삼성SDS에서 진행된 정기 주주총회에서 이준희 대표는 "2025년 매출액 13조9299억원, 영업이익 9571억원의 실적을 기록했으며, 특히 클라우드 사업이 IT 서비스 부문 매출액의 41%를 넘어서며 클라우드와 생성형 AI를 중심으로 사업 구조가 성공적으로 재편되고 있다"고 강조했다.

또한 기업의 성공적인 AX(AI 전환)를 이끌고 있는 AI 인프라, AI 플랫폼, AI 솔루션을 아우르는 'AI 풀 스택' 전략에 대해서도 설명했다.

'AI 인프라' 영역에서는 SCP(삼성 클라우드 플랫폼)를 중심으로 고객이 원하는 클라우드 환경을 제공하고 있으며, 생성형 AI 도입 확산에 따라 최신 GPU 모델을 탑재한 고성능 AI 인프라를 제공하고 있다고 전했다.

'AI 플랫폼' 영역에서는 생성형 AI·서비스 플랫폼 패브릭스를 통해 다양한 글로벌 ·LLM과 기업 업무 시스템이 연계될 수 있도록 지원하며, 국내 기업 최초로 오픈AI 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너로서 공공·금융·제조·유통·서비스 등 다양한 산업군에서 10개 이상의 고객사를 확보했다고 밝혔다.

이 대표는 올해 AX센터를 중심으로 AI 사업 실행력을 강화하고, 글로벌 기업과의 전략적 파트너십을 통해 대외 사업을 빠른 속도로 확산하겠다는 사업 전략도 설명했다.
안소연 기자

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