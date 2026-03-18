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다음(Daum), ‘제12회 어울림 마라톤’ 개최…동행 가치 전파

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 18. 10:28

5월 13일 상암서 개최
대회 수익금 시각장애인스포츠연맹 등에 전달
26.03.18[에이엑스지 보도사진] 포털 다음(Daum), 시각장애인과 함께하는 ‘어울림 마라톤 대회’ 공동 주관
다음이 '어울림 마라톤' 대회를 개최한다./에이엑스지
포털 다음(Daum)이 '제12회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회(이하 어울림 마라톤)'를 열고 포용과 동행의 가치를 전파한다.

18일 에이엑스지(AXZ corp)가 운영하는 다음은 어울림 마라톤을 공동 주관 및 후원하고 참가자 모집에 나선다고 밝혔다.

어울림 마라톤 대회는 시각장애인과 비장애인이 한 팀을 이뤄 함께 달리며 포용과 동행의 가치를 나누는 행사다. 다음은 '세상의 시작과 끝을 연결'한다는 에이엑스지의 비전 아래 사람과 사람, 이야기와 이용자를 연결하는 플랫폼으로서 역할을 실천하고자 이번 대회를 주관했다.

대회는 오는 6월 13일 오전 8시 상암월드컵공원 평화광장에서 열린다. 코스는 5㎞와 10㎞, 하프 코스로 나뉘어 있다. 대회 수익금은 시각장애인스포츠연맹과 서울시각장애인들의 복지 및 체육활동 등에 사용될 예정이다. 참가 신청은 어울림 마라톤 홈페이지에서 접수 가능하다.

다음은 어울림 마라톤 전용 대회페이지를 개설하고 참가 접수와 행사 홍보를 지원한다. 다음 검색창에 '어울림 마라톤'을 검색하거나 관련 배너를 클릭하면 전용 페이지로 바로 연결된다. 전용 페이지에서는 참가 신청, 대회 개요 및 일정, 코스 안내, 응원 메시지 등 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 대회 전까지 관련 뉴스 및 콘텐츠도 지속 노출해 행사에 대한 관심과 참여를 확대해 나갈 예정이다.

아울러 참가자들을 위한 다양한 참여형 이벤트와 기념품도 마련했다. 향후 다음은 시각장애인을 위한 기부 활동을 통해 일상 속 기부 문화가 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 힘쓸 계획이다.

양주일 AXZ 대표는 "비장애와 장애의 경계를 허물고, 동행과 포용으로 서로를 연결하는 어울림 마라톤의 메시지가 더 많은 이용자에게 닿기를 바라는 마음으로 이번 행사에 함께하게 됐다"며 "다음에서 상생의 가치와 사회적 의미가 널리 공유되고, 깊은 공감대가 형성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


김영진 기자

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