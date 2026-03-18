국힘, 용인·성남 등 기초단체장 8곳 공천 확정

국민의힘 이정현 공관위원장, 충북지사 공천 심...<YONHAP NO-5579> 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하고 있다. /연합

국민의힘이 18일 경기 용인·성남 등 8곳의 기초단체장 후보에 대한 공천을 확정했다. 현직 단체장들을 중심으로 '안정형 공천' 기조가 두드러진다는 평가다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 입장문을 통해 경기 용인·성남·안산·남양주·김포를 비롯해 경남 김해, 서울 강동, 충남 천안 등 8곳의 후보자를 발표했다.경기 용인시장에는 현직 이상일 시장이 단수 추천됐다 공관위는 "특례시의 위상에 걸맞은 강한 추진력으로 굵직한 현안들을 해결해 왔다"며 "글로벌 첨단 도시로의 획기적인 발전과 110만 시민의 더 나은 미래를 든든하게 책임질 적임자"라고 평가했다.성남시장에는 현직 신상진 시장이 단수 추천됐다. 공관위는 "신 시장은 그동안 시정 정상화와 맞춤형 복지 등 시민 체감형 행정을 이끌어왔다"며 "첨단 미래 도시로서의 경쟁력을 한층 더 끌어올리고 시민 모두가 자부심을 느끼는 명품 도시 성남을 완성해 낼 역량을 갖췄다"고 했다.남양주시장 역시 현직인 주광덕 시장이 단수 추천됐다. 공관위는 "주 시장은 뛰어난 소통 능력과 행정력으로 지역 발전을 견인했다"며 "앞으로 100만 특례시로의 도약을 든든하게 뒷바침하고 자족 기능을 완벽하게 갖춘 수도권 명품 도시 남양주를 성공적으로 구현할 것"이라고 했다.이와함께 공관위는 이민근 현 안산시장과 현 김병수 김포시장을 단수추천 했다. 서울 강동구청장에는 이수희 구청장, 충남 천안시장에는 박찬후 후보를 각각 낙점했다.공관위는 "검증된 후보들의 탁월한 리더십과 실천력을 바탕으로 지역 발전을 강력히 견인하고, 늘 시민과 함께 호흡하는 정치를 실현하겠다"고 밝혔다.