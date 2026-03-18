저출생에 직제 개편 예고한 SH…정비사업 신속 추진 나선다

1 0 서울주택도시개발공사(SH) 사옥 전경.

서울주택도시개발공사(SH)가 스마트 건설기술 도입에 속도를 내는 데 이어, 기능 중심이던 조직을 사업 중심으로 재편하는 직제 개편에도 나선다. 스마트 건설기술을 통해 생산성을 높이고, 직제 개편을 통해 사업 추진 속도를 끌어올리려는 취지다.18일 업계에 따르면 SH는 이르면 이달 중 황상하 사장 직속의 사업총괄실을 신설할 계획이다. 이번 직제 개편은 서울시의회 보고와 오세훈 서울시장의 최종 인가를 거쳐 추진된다. 그동안 본부별로 분산돼 있던 업무를 사업총괄실 중심으로 통합 관리하는 방향이다.SH 관계자는 "기구와 총정원이 일부 늘어나는 내용이 포함돼 있어 시의회에 보고했으며, 현재 마무리 단계에 접어들었다"며 "세부 사항은 협의 중이지만 조만간 결론이 날 것으로 본다"고 말했다.업계에서는 이번 개편이 지난해부터 이어져 온 조직 개편의 연장선에 있다고 보고 있다. SH가 지난해 2월 직제규정을 개정하며 신사업 기획 기능을 일원화하고 조직 기능과 목적을 명확히 하는 데 초점을 맞췄다면, 이번 개편은 지속 가능한 성장 기반을 다지고 사업 추진 속도를 한층 높이는 데 방점이 찍혀 있다는 분석이다.실제로 SH는 지난해 2월 조직을 기존 7본부·6실·1원·27처에서 7본부·4실·1원·31처로 개편하며 업무 분장을 보다 명확히 했다. 예컨대 전략사업본부의 경우 개편 전에는 건설공사 기준 설정과 용산역세권 도시개발 등 개발 관련 업무를 함께 맡았지만, 개편 이후에는 중장기 사업전략 및 실행방안 수립, 사업계획 수립 등 보다 사업 중심적인 기능으로 재편됐다.같은 해 12월에는 정부의 인공지능(AI) 정책 기조에 대응하기 위해 디지털정보부의 명칭을 AI디지털혁신부로 변경했다. 당시에는 황 사장 명의로 사규심의위원회 절차까지 생략할 정도로, AI를 활용한 디지털 기반 경영체계 구축 의지를 강하게 드러냈다. 해당 부서는 AI를 활용한 중장기 전략 수립 등의 업무를 맡고 있다.이처럼 이어진 개편의 공통된 방향은 생산성 향상에 있다. 실제 SH는 지난해 12월 직제규정 시행내규를 개정·시행한 지 6일 만에 '스마트 건설기술 혁신 계획'을 발표하고, 건설 생산성 향상과 품질·안전 강화를 주요 목표로 제시했다. 이번 직제 개편 역시 정비사업의 신속한 추진과 지원 확대에 초점이 맞춰져 있다는 해석이 나온다.정비사업 확대는 수도권과 공공 부문을 중심으로 전개될 가능성이 크다. SH는 지난 1월 인천도시공사(iH), 경기주택도시공사(GH)와 함께 '수도권 공사 도시정비협의회 공동 포럼'을 열고, 수도권 도시정비 활성화를 위한 공공의 역할을 구체화하는 데 논의를 집중했다.앞서 이들 3개 기관은 지난해 5월 기존 '수도권 공사 도시재생협의회'의 명칭을 '수도권 공사 도시정비협의회'로 변경하고 협력 범위도 확대했다.SH 관계자는 "협력을 통해 안정적이고 지속 가능한 공공 정비사업 추진 기반을 마련하고, 지역 현안 해결과 시민 주거환경 개선에 기여해 나가겠다"고 말했다.