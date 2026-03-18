LS일렉트릭, 북미 배전반 생산 거점 확장 프로젝트 탄력…25년간 세금 감면길

미국 유타주정부 산하 기관으로부터 허가

사업 확장에 따른 재산세 최대 30% 감면

1억6800만달러 투입해 생산 능력 3배 확대

텍사스 배스트럽 캠퍼스와 양대 거점 역할

(사진1) MCM엔지니어II 0 현지 MCM엔지니어II의 모습. /LS일렉트릭

LS일렉트릭의 북미 배전반 생산 거점 확장 프로젝트가 탄력을 받게 됐다. 미국 유타 주정부 산하 경제기관으로부터 사업 확장에 따른 일부 세금 감면을 승인받았기 때문이다. 회사는 유타주에 있는 공장을 오는 2030년까지 3배 늘리겠다는 계획이다. 이를 통해 텍사스주에 있는 배전반 공장과 함께 양대 생산기지로 구축하겠다는 방침이다.18일 LS일렉트릭은 미국 유타주 아이언 카운티 소재 배전반 제조 자회사인 MCM엔지니어링II가 유타 주정부 산하 경제기관인 유타내륙항만청으로부터 세금 감면 인센티브 허가를 받았다고 밝혔다. 앞으로 25년 동안 사업 확장으로 발생할 수 있는 재산세 증가분의 최대 30%를 감면받는 게 골자다. 회사는 내부적으로 검토한 결과 상당한 경제적 효과를 얻을 것으로 보고 있다.이에 회사는 1억6800만달러(한화 약 2500억원)를 들여 MCM엔지니어링II의 배전반 생산능력을 3배 확대할 예정이다. 현재 1만3223㎡(약 4000평) 규모인 공장을 7만9338㎡(약 2만4000평) 규모로 6배 확장하고, 오는 2030년까지 생산동 3개를 추가 건설한다.지난 2022년 630만달러(약 77억원)로 인수한 현지 배전반 제조기업인 MCM엔지니어링II는 북미에서 주요 배전반 생산 거점 중 하나로 자리 잡을 전망이다. 회사는 미국 텍사스 배스트럽 캠퍼스와 함께 양대 생산 거점으로 삼아 북미 사업을 확대하겠다는 구상이다. 오는 2030년까지 북미 생산 거점에 2억4000만달러(약 3500억원)를 투입해 현지 영업부터 설계, 생산, 서비스까지 아우르는 현지 밸류체인을 완성하겠다는 구상이다.이를 뒷받침하기 위해 미국 전략 지역인 텍사스주 댈러스와 조지아주 애틀랜타에도 신규 사업 거점을 구축한다. 이달 중으로 텍사스 댈러스에 현지 영업과 서비스 오피스를 구축하고, 올해 안으로 조지아주 애틀랜타에도 사업 거점을 추가함으로써 차별화된 고객 서비스를 제공할 것이라고 설명했다. 회사는 시카고 법인, LA 서부지사 등 주요 사업 거점과 함께 시너지를 내게 될 것이라고 했다.LS일렉트릭 관계자는 "우수 인력과 인프라, 기업 친화적인 규제 환경을 갖춘 유타주는 회사가 첨단 배전반 제조 역량을 계속 확대하기에 매우 경쟁력 있는 지역"이라며 "이번 캠퍼스 확장 프로젝트를 통해 북미 시장 대응력을 강화하면서 글로벌 전력 인프라 사업 성장도 가속화할 것"이라고 말했다.