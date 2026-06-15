국민의힘, 투표용지 부족 지역 6곳 선거소청

서울·인천·경기·광주·전남·울산…'전 범위 재선거'

"즉각 재선거 요구 아닌 선거 영향 여부 심사 요청"

교육감 제외 광역·기초단체장, 광역·기초의원, 비례의원 대상

긴급 최고위 향하는 국민의힘 지도부<YONHAP NO-9657> 0 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표 등 지도부가 15일 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에 참석하고 있다. 국민의힘 지도부는 이번 회의에서 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 벌어진 서울 선거에 대해 중앙선거관리위원회에 재선거를 소청하는 문제를 논의할 예정이다./연합

국민의힘이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 문제가 발생한 지역 6곳을 대상으로 중앙선거관리위원회에 선거소청을 제기하기로 했다. 당은 이번 소청이 재선거를 즉시 요구하는 것이 아니라, 투표용지 부족 사태가 선거 결과에 영향을 미쳤는지 여부를 심사해 달라는 취지라고 설명했다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 국회에서 긴급 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 서울·인천·경기·광주·전남·울산 지역 선거를 대상으로 전면 재선거 소청을 제기한다고 밝혔다.최 수석대변인은 "광역·기초단체장, 광역·기초의원, 광역·기초비례의원 등 6·3 지방선거에서 문제되는 후보군들이 전면 포함되는 범위"라며 "교육감 선거는 아니고 문제된 부분 전부, 전 범위 재선거라고 보면 된다"고 말했다.이어 "최고위원회의를 거쳐 국민의힘에서 선거소청을 하게 됐고, 소청권자는 당대표"라고 말했다. 국민의힘은 선거소청 기한이 오는 17일까지인 점을 고려해 이날 오후 긴급 최고위원회의를 열고 관련 안건을 의결했다고 밝혔다.최 수석대변인은 "당대표가 소청권자이기 때문에 최고위 논의를 거친 것"이라며 "원내대표도 참석해 원내 의견을 전달했고, 원내 의견도 충분히 반영됐다"고 덧붙였다.이후 정점식 원내대표는 기자들과 만나 "전면 재선거 요구가 아니라 해당 투표소에서 참정권 불행사가 선거 결과에 영향을 미쳤는지 판단해 달라는 것"이라며 "선거에 단계별 영향을 미쳤는지 심사해 달라고 요구하는 것"이라고 부연했다.이어 "선거 결과에 영향을 미쳤는지를 먼저 심사를 해야 재선거 여부가 판단되는 것"이라고 설명했고, 최은석 수석대변인도 "재선거를 위한 전제 조건이라기보다 우선 영향을 미쳤는지를 정확하게 판단해 달라는 취지"라고 말했다.