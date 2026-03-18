닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

고장 난 ‘울릉 생명선’…군, 회생절차·운항 재개 지원 총력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005493

글자크기

닫기

울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:28

남한권 군수, 해양진흥공사 방문해 회생절차 지원 협의
부산조선소 방문 여객선 수리 상태 직접 확인
대저페리 “4월 10일 운항 재개 목표…안전운항 최선”
해양진흥공사 안병길 사장 남한권 군수 면담
지난 13일 남한권 울릉군수(왼쪽 세번째)가 안병길 한국해양진흥공사사장(왼쪽 두번째)을 방문해 엘로라도 익스프레스호 선박의 법원 회생 절차와 관련한 지원 및 향후 추진 방향을 협의 하고있다./울릉군
엘도라도 익스프레스호 방문 (1)
부산조선소에 엘로라도 익스프레스호가 상가후 5개월째 엔진 수리를 진행 하고있다./울릉군
경북 울릉군이 군민 생활과 직결된 해상교통의 한 축인 공모선 '엘도라도 익스프레스호' 정상화 지원에 나섰다. 선박 고장에 따른 운항 중단 대응은 물론, 법원 회생절차와 관련한 지원 방안 마련에도 힘을 싣고 있다.

18일 울릉군에 따르면 지난 13일 남한권 울릉군수는 한국해양진흥공사를 방문해 공모선 엘로라도 익스프레스호 선박의 법원 회생 절차와 관련한 지원 및 향후 추진 방향을 협의했다. 해양진흥공사는 회생절차에 필요한 절차를 조속히 진행해 줄 것을 요청했고, 울릉군은 선사의 안정적 운영을 위한 구조적 지원체계를 마련하겠다고 약속했다.

남 군수는 "울릉군에 해상여객선은 단순한 교통수단이 아니라 주민의 생존권과 직결된 생명선"이라며 "공모선 회생은 단순한 기업 문제가 아니라 주민 교통권과 지역경제를 지키는 문제인 만큼 관계기관의 적극적인 협조가 필요하다"고 강조했다.

남 군수는 엔진 고장으로 운항이 중단된 울릉-포항 항로 공모선 '엘도라도 익스프레스호'의 수리 현장을 긴급 방문해 진행 상황에 대한 보고를 받았고, 수리 기간을 최대한 단축할 것을 요구했으며 철저한 진단을 통해 재발하지 않도록 완벽한 수리를 당부했다.

대저페리 관계자는"주민 및 관광객들에게 불편을 드려 죄송하다"며"4월 10일 운항을 재개할 예정이며 안전운항에 최선을 다 하겠다"고 말했다.
최성만 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“누구의 도움도 필요 없다”…트럼프, 동맹 거부에 ‘각자도생’ 안보 질서 선언

키오스크에 카드 두고 갔더니 도둑 결제…7명 무단사용 논란

이란 ‘실질적 수장’ 라리자니의 최후…이스라엘 참수 전략과 호르무즈의 안개

美 국방차관 “군사자산 재배치, 美 강점”…사드 중동 차출설 속 ‘전략적 유연성’ 공식화

정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

李대통령 “코리아 디스카운트 끝낸다…지정학적 리스크는 과장”

강훈식 특사, UAE서 원유 1800만 배럴 추가 확보…한국 ‘최우선 공급’ 약속

지금 뜨는 뉴스

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집

아카데미에 등장한 ‘신라면’…케데헌 감독 라면 먹방 포착

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까