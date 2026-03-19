장동혁 “李정권 검찰개혁 ‘최악의 악’…최소한 안전장치 삭제”

최고위 발언하는 장동혁 대표<YONHAP NO-4585> 0 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 송언석 원내대표. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 19일 더불어민주당이 추진하는 중대범죄수사청(중수청)·공소청법에 대해 "이재명 정권의 검찰개혁이 결국 '최악의 악'으로 결론 났다"고 비판했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "그나마 정부 안에 남아있던 최소한의 안전 장치마저 다 삭제했다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 정청래 민주당 대표를 겨냥해 "최종안이 결정되자마자 '충정로 대통령' 김어준에게 보고하러 달려갔다"며 "청와대가 쟁점조항들을 통째로 드러내자고 했고, 이재명 대통령이 강경파의 손을 들어줬다고 자랑했다"고 강조했다.이어 "결국 대통령의 '마음대로 다 해서는 안 된다'는 말은 국민을 기만하고 짜고 친 사기극이었다"며 "이제 경찰이 수사를 덮어도, 권한을 남용해 인권을 침해해도 사실상 이를 제어할 방법이 없어졌다. 결국 힘 없는 국민들만 막대한 피해를 보게 될 것"이라고 지적했다.또 "이익을 보는 집단은 명확하다. 수사권이 몽땅 정권의 손 안에 들어갔으니 권력을 가진 자들의 범죄는 아예 수사조차 하지 않을 것"이라며 "지금 당장 이 무도한 사법파괴를 멈추지 않는다면 반드시 국민들께서 심판하실 것"이라고 경고했다.아울러 부동산 공시가격 상승 문제도 언급했다. 장 대표는 "아파트 공시가격이 말그대로 어마무시하게 올랐다. 전국적으로 공동주택 공시가격이 9.16% 올랐고, 서울 아파트는 무려 18.67%나 올랐다"며 "2007년 노무현 정권, 2022년 문재인 정권에 이어 역대 3위의 상승률"이라고 꼬집었다.그러면서 "공시가격 상승으로 종부세 대상이 크게 늘고 보유세도 폭등할 걸로 예상된다"며 "집값은 정부가 올렸는데도 국민들이 세금 폭탄을 맞고 있다. 평생 땀 흘려 집 하나 장만하고 알뜰하게 노후를 보내던 분들이 문재인 정권의 악몽을 다시 떠올리고 있다"고 덧붙였다.