[포토]대한치주과학회·동국제약, ‘잇몸의 날’ 맞아 구강 건강 중요성 강조

동국제약, 잇몸의날-2540 0 19일 서울 더플라자 호텔에서 '제18회 잇몸의 날'을 앞두고 세계치과의사연맹(FDI) 박영국(왼쪽 세번째부터) 차기 회장과 대한치주과학회 설양조 회장이 '철저한 잇몸관리, 소화기암 위험을 줄입니다' 캠페인을 소개하고 있다,

동국제약, 잇몸의날-2541 0 대한치주과학회와 동국제약이 19일 서울 더플라자 호텔에서 '잇몸의 날'을 앞두고 잇몸관리 캠페인을 소개하고 있다.

동국제약, 잇몸의날-2537 0 대한치주과학회와 동국제약이 19일 서울 더플라자 호텔에서 '잇몸의 날'을 앞두고 잇몸관리 캠페인을 소개하고 있다. (뒷줄 세번째 부터 박영국 세계치과의사연맹(FDI) 차기 회장, 설양조 대한치주과학회 회장)

대한치주과학회와 동국제약은 19일 서울 더플라자 호텔에서 '제18회 잇몸의 날'을 맞아 '철저한 잇몸관리, 소화기암 위험을 줄입니다' 캠페인을 개최했다.'잇몸의 날'(3월 24일)은 '3개월마다 잇몸을 사랑하자'는 의미를 담고 있으며, 대한치주과학회와 동국제약이 잇몸 건강의 중요성을 알리기 위해 2009년 제정한 기념일이다. 양 기관은 매년 대국민 캠페인을 통해 올바른 구강 관리의 중요성을 알리고 있다.올해 캠페인은 잇몸 관리를 소홀히 할 경우 소화기암 위험이 높아질 수 있다는 점에 초점을 맞췄다. 이날 행사에서는 인체 모형(폼보드)을 활용해 잇몸병(치주질환) 관련 세균이 식도암과 대장암에 영향을 미칠 수 있음을 설명하고, '잇몸병 방치 시 식도암·대장암 위험 증가' 메시지를 통해 질환 간 연관성을 강조했다.또한 '잇몸의 날' 주간을 맞아 전국 수련기관과 보건소에서 대국민 건강강좌를 실시하고, 카드뉴스와 웹툰을 배포하는 등 온·오프라인을 아우르는 다양한 홍보 활동을 이어갈 예정이다.