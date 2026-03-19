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[포토]마쥬, 2026 봄·여름 컬렉션 공개...정소민·홍은채·이서·신수현 참석

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박상선 기자

승인 : 2026. 03. 19. 16:02

마쥬(maje), 정소민-3246
19일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 마쥬(maje) '2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션'에서 배우 정소민이 포즈를 취하고 있다.
삼성물산이 공식 유통하는 파리 컨템포러리 여성 브랜드 마쥬(maje)는 19일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 '2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션'을 진행했다.

이날 행사에는 배우 정소민과 신수현, 르세라핌 홍은채, 아이브 이서 등 패셔니스타들이 참석해 각자의 개성을 살린 스타일링으로 컬렉션을 선보이며 자리를 빛냈다.

이번 행사는 마쥬의 시즌 콘셉트와 스타일링을 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐으며, 2026년 봄·여름 시즌의 방향성을 제시하는 자리로 마련됐다.

'세일링(Sailing)'을 테마로 한 이번 컬렉션은 산뜻한 낭만주의와 해양에서 영감을 받아, 자유롭고 여유로운 분위기 속에서 마쥬 특유의 페미닌한 브랜드 DNA를 바탕으로 모던한 파리지앵 스타일을 재해석했다. 또한 일상과 휴양지의 경계를 넘나드는 감각적인 스타일을 제안한다.

마쥬(maje),신수현-2660
19일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 마쥬(maje) '2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션'에서 배우 신수현이 포즈를 취하고 있다.
마쥬(maje), 아이브 이서-2840
19일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 마쥬(maje) '2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션'에서 아이브 이서가 포즈를 취하고 있다.
마쥬(maje), 르세라핌 홍은채-3163
19일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 마쥬(maje) '2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션'에서 르세라핌 홍은채가 포즈를 취하고 있다.
박상선 기자

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