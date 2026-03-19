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[포토] 더불어민주당 의원총회

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 19. 16:17

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다.
이병화 기자

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