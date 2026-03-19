서울시장 예비경선 앞둔 與주자들…주거·공급 해법 경쟁

민주당 합동토론회 개최

clip20260319160343 0 더불어민주당 서울시장 예비후보들이 19일 예비경선 합동토론회에서 발표하고 있다./SBS

더불어민주당 서울시장 주자들이 예비경선을 앞두고 부동산·주거 정책을 전면에 내세웠다. 후보들은 민간 재개발 지원부터 공공주택 확대, 서남권 집중 개발까지 각기 다른 해법을 제시하며 서울시정 운영 능력을 부각했다.19일 박주민·정원오·전현희·김형남·김영배 등 민주당 서울시장 예비후보들은 SBS가 주관한 합동 토론회에서 부동산과 주거 문제 해법을 놓고 치열한 정책 경쟁을 벌였다. 오는 23~24일 권리당원 투표 100% 방식으로 진행되는 예비경선을 앞두고 후보들은 가장 먼저 서울시 부동산 문제 해결을 핵심 과제로 제시했다.박주민 후보는 "시민의 삶을 탄탄히 지키는 기본특별시, 그리고 그 안정적 토대 위에서 저마다의 잠재력을 폭발시키는 기회특별시를 만들겠다고 말씀드렸다"며 "특히 기본특별시를 만들기 위해서는 안정적인 주거 공급을 통해 주거 불안을 해소하는 것이 핵심"이라고 강조했다.성동구청장 출신인 정원오 후보는 수요 맞춤형 공급 필요성을 강조했다. 그는 "주택 공급은 시민의 입장에서 수요 맞춤형으로 이뤄져야 한다"며 "착착개발을 통해 민간 재개발·재건축을 지원하고, 시민들이 원하는 거품을 뺀 분양형 실속주택과 임대주택도 함께 제공해야 한다"고 말했다.김영배 후보는 서남권 개발 구상을 내세웠다. 그는 "서울시 전체 600만평 규모의 준공업지역 가운데 400만평 정도가 영등포 일대에 몰려 있다"며 "이 지역을 시내 중심 개발 방식으로 집중 육성하면 제2의 강남을 만들 수 있다. 준공업지역의 82%가 몰려 있는 서남권 개발을 본격 추진하자"고 밝혔다.전현희 후보는 공공의 직접 공급 역할을 강조했다. 그는 "민간 공급도 중요하지만 공공의 역할 역시 반드시 필요하다"며 "SH나 LH가 지금처럼 기획에 머무를 것이 아니라 직접 건설에 나서 공공아파트를 공급하는 정책이 병행돼야 한다"고 밝혔다.이날 토론회에서는 오세훈표 서울시 정책에 대한 평가도 나왔다. 민주당 예비후보들이 계승할 만한 정책 1순위로는 주택 재개발·재건축 사업 기간을 단축하는 '신속통합기획'이 가장 많이 언급됐다. 반면 폐기해야 할 정책으로는 한강버스가 가장 많이 꼽혔다.예비경선이 임박한 가운데 민주당 서울시장 주자들은 주거 안정과 공급 확대, 지역균형 발전을 앞세워 당원 표심 잡기에 주력하는 모습이다. 향후 권리당원 투표 결과에 따라 본경선 구도도 윤곽을 드러낼 전망이다.