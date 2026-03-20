힙분유, ‘힙 앰버서더 12기’ 모집…사용자 경험 기반 커뮤니티 확장

1 독일 유기농 영·유아식 브랜드 힙분유가 실제 소비자들의 사용 경험을 브랜드 자산으로 구축하기 위한 ‘힙 앰버서더 12기’ 모집을 시작했다고 20일 밝혔다. 독일 유기농 영·유아식 브랜드 힙분유가 실제 소비자들의 사용 경험을 브랜드 자산으로 구축하기 위한 ‘힙 앰버서더 12기’ 모집을 시작했다고 20일 밝혔다.

이번 12기 모집은 지난 17일부터 25일까지 진행되며, 선발된 인원은 약 3개월간 활동하게 된다. 힙분유의 앰버서더 프로그램은 브랜드가 일방적으로 메시지를 전달하는 방식에서 벗어나, 제품을 직접 사용하는 부모들이 일상 속 경험을 자신의 언어로 기록하는 ‘경험 기반 커뮤니케이션’을 지향하는 것이 특징이다.

최근 글로벌 분유 리콜 이슈 등 시장 상황 속에서도 힙분유는 리콜 대상에서 제외되며 품질 안정성을 확인받은 바 있다. 이러한 제품 경쟁력을 바탕으로 운영되는 앰버서더 활동은 실제 사용자들의 자발적인 후기와 경험을 확산시키며 브랜드 신뢰도 형성에 기여하고 있다는 평가다.

앰버서더로 선정되면 약 50만 원 상당의 제품 체험 기회와 함께 프리미엄 호텔에서 진행되는 오프라인 행사 초청권이 제공된다. 특히 우수 활동자에게는 호텔 숙박권 등의 추가 리워드가 주어진다.

최종 선발 인원은 내달 15일 워커힐 호텔앤리조트 아트홀에서 열리는 발대식을 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다. 발대식에서는 프로그램 오리엔테이션과 체험 세션이 진행되며, 이후 개인별 육아 환경에 맞춘 콘텐츠 활동이 이어질 예정이다.

힙분유 관계자는 “광고보다 더 설득력 있는 것은 실제 부모들의 선택이라고 판단했다”며 “앰버서더 프로그램을 통해 축적된 경험들이 브랜드 신뢰를 만들어가는 중요한 자산이 되고 있다”고 전했다.

업계에서는 힙분유의 이번 전략이 콘텐츠 생산 주체를 소비자로 전환함으로써 메시지의 진정성과 확산력을 동시에 확보한 사례로 보고 있다. 힙분유는 향후에도 이와 같은 프로그램을 지속적으로 확대해 소비자와의 접점을 넓혀갈 계획이다.