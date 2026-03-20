제이시스메디칼, 배우 이영애와 신규 브랜드 캠페인 공개

3세대 고주파 리프팅 기기 기술력 강조

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㈜제이시스메디칼(이하 제이시스메디칼)이 배우 이영애와 협업한 고주파 리프팅 의료기기 ‘덴서티(DENSITY)’의 신규 브랜드 캠페인을 20일 공개했다.

이번 캠페인은 덴서티의 3세대 팁인 ‘알파팁(Alpha Tip)’ 출시를 기점으로 기획됐다. 신제품 알파팁은 전극 설계를 개선해 고주파 전달 효율을 높인 것이 특징으로, 확장된 전극 면적을 통해 모노폴라와 바이폴라 에너지를 피부에 보다 넓고 깊게 전달할 수 있도록 설계됐다.

광고 모델로는 2023년부터 덴서티와 인연을 맺어온 배우 이영애가 다시 참여했다. 이영애는 지난 캠페인인 ‘빈틈없이 자신감을 채우다’, ‘욕심쟁이, 덴서티’, ‘자신감의 이유, 덴서티’에 이어 이번 2026 캠페인에서도 브랜드가 지향하는 프리미엄 가치를 표현하며 아이덴티티 강화에 나선다.

제이시스메디칼은 지상파 TV와 케이블 채널, 디지털 플랫폼을 포함해 서울 주요 상권(강남·신사·여의도)의 옥외 광고 등 다양한 채널을 통해 이번 캠페인을 전개할 예정이다.

제이시스메디칼 관계자는 “배우 이영애의 신뢰감 있는 이미지가 덴서티 브랜드가 추구하는 방향성과 잘 맞는다”며 “이번 캠페인을 통해 제이시스메디칼의 기술력과 덴서티 브랜드 인지도를 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.