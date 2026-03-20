與, 윤리심판원에 장경태 중징계 조치 요구

강준현 수석대변인은 "장경태 의원이 오전에 탈당계를 접수했고, 당에서는 즉시 처리했다"며 "탈당이 이뤄지면서 비상징계는 어려워졌다. 다만 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다"고 밝혔다.
앞서 경찰 수사심의위원회는 전날 장 의원에 대한 성추행 혐의를 인정하고 '검찰 송치' 의견을 냈다. 장 의원은 이날 오전 성추행 혐의 수사 과정에서 당에 부담을 주지 않겠다는 입장을 밝히며 탈당계를 제출했다.
윤리심판원은 장 의원의 탈당을 두고 징계 회피 목적이 있는지를 들여다볼 것으로 보인다. 이에 따라 최종 판단을 내릴 전망이다.
이용우 당 법률위원장은 "윤리심판원 규정에 따라 징계가 개시되고 심사 종료 이전에 탈당한 경우, 징계 회피 목적으로 판단되면 그에 따른 제명 관련 징계 처분이 가능하도록 규정돼 있다"며 "최종 판단은 윤리심판원에서 이뤄질 예정"이라고 했다.
정 의원을 둘러싼 성추행 의혹이 작년 11월 처음으로 불거졌던 만큼, 그간 윤리심판원 역할이 지지부진했다는 지적도 나왔다. 다만 민주당은 당사자 소명 절차를 포함해 여러 과정을 거치면서 시간이 지연됐다는 설명이다.
이 위원장은 "장경태 의원과 관련해선 윤리심판원에서 직접 조사하고 사건에 대한 징계 심의를 수 차례 진행했다. 직접 당사자 소명도 청취했다. 지지부진했다고 평가하는 건 이러한 과정을 고려했을 때, 사실 관계와 맞지 않다"고 말했다.
이어 "수사기관의 수사가 마무리 단계에 있다는 걸 언론을 통해 확인하고, 이런 부분들까지 보고 최종 판단하는게 좋지 않을까 하는 윤리심판원의 의견이 모인 것으로 보인다"고 부연했다.