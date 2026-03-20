[시승기]서킷 감성에 일상을 더했다…AMG ‘E 53 하이브리드 에디션1’ 벤츠 고성능 미학

전기 66km·3.8초 가속…출퇴근부터 스포츠 주행까지 '멀티 캐릭터' 구현

10대 한정판 가치 더해…퍼포먼스와 희소성 동시에 원하는 소비자 겨냥

[사진 1] 메르세데스-AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션 1 (1) 0 메르세데스-벤츠 AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션 1 외관. /벤츠코리아

KakaoTalk_20260320_135931318_01 0 메르세데스-벤츠 AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션 1 내부. /벤츠코리아

KakaoTalk_20260320_135931318_06 0 메르세데스-벤츠 AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션 1 내부. /벤츠코리아

KakaoTalk_20260320_135931318_11 0 메르세데스-벤츠 AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션 1 외관. /벤츠코리아

메르세데스-벤츠의 고성능 브랜드 AMG가 '고성능'의 정의를 다시 쓰고 있다. 단순히 빠른 차를 넘어, 일상과 효율, 그리고 감성까지 모두 아우르는 방향으로 진화하고 있다. 그 중심에 있는 모델이 바로 메르세데스-AMG E 53 하이브리드 4MATIC+ 에디션1이다.국내 10대 한정으로 출시된 이 모델은 희소성뿐 아니라, 실제 운용 환경에서의 활용도를 극대화한 '현실적인 AMG'라는 점에서 더욱 주목할 만하다.◇ "출퇴근은 전기로, 주말은 AMG로"…이질적 성격의 공존이 차의 핵심은 분명하다. 고성능과 일상성의 완벽한 공존이다.3.0리터 직렬 6기통 가솔린 터보 엔진과 전기 모터가 결합된 이 차량은 시스템 출력 585마력, 최대 토크 750Nm를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 3.8초 만에 도달하는 성능은 전형적인 AMG의 영역이다.하지만 이 차를 단순히 '빠른 차'로만 정의하는 것은 부족하다. 플러그인 하이브리드 시스템을 기반으로 국내 인증 기준 66km까지 순수 전기 주행이 가능하다. 이는 단순 수치 이상의 의미를 갖는다.서울 및 수도권 기준으로 보면, 하루 출퇴근 거리 대부분을 전기만으로 소화할 수 있는 수준이다. 여기에 전기 모드에서 최대 시속 140km까지 주행 가능하다는 점은 고속화도로에서도 내연기관 개입 없이 충분한 주행이 가능하다는 의미다.즉, 평일에는 전기차처럼 조용하고 경제적으로, 주말에는 AMG 특유의 폭발적인 성능을 즐길 수 있는 이중적 운용 구조를 갖춘 셈이다.◇ 운용성의 핵심 '이질감 없는 전환'…승차감과 조작성, "AMG지만 편하다"플러그인 하이브리드 차량에서 가장 중요한 요소는 성능이 아니라 '자연스러운 전환'이다.이 차량은 전기 모터가 단순 보조 역할을 넘어, 초반 가속에서 즉각적인 480Nm 토크를 제공한다. 덕분에 저속 구간에서도 지체없는 반응을 보이며, 내연기관 개입 시에도 이질감이 거의 없다.또한 4가지 회생제동 모드를 통해 운전자는 원하는 주행 감각을 선택할 수 있다. 가장 강한 회생제동에서는 원페달 드라이빙이 가능하고, 반대로 내연기관 차량과 유사한 감각으로도 설정할 수 있다.이는 단순한 기능이 아니라, 운전자 성향에 맞춰 차량의 성격을 바꿀 수 있는 '운용의 자유도'를 의미한다.고성능 차량에서 흔히 희생되는 것이 승차감이다. 그러나 이 차량은 다른 접근을 택했다.'AMG 라이드 컨트롤'은 어댑티브 댐핑과 스틸 스프링 서스펜션을 통해 노면과 주행 상황에 따라 댐핑을 실시간으로 조절한다. 실제 주행에서는 고속 안정성과 일상 주행의 편안함 사이에서 균형을 잡는다. 과도하게 단단하지 않으면서도, 코너에서는 차체를 안정적으로 잡아준다.여기에 리어 액슬 스티어링(최대 2.5도)이 더해지며 저속에서의 회전 반경 감소, 고속에서의 차체 안정성 증가 등 차량의 성격은 더욱 극명해진다. 이는 단순 성능이 아니라, 큰 차를 작은 차처럼 다루게 만드는 운용성이라는 점에서 의미가 크다.◇ '달릴 줄 아는 세단'의 완성…AMG 다이내믹 플러스기본 탑재된 AMG 다이내믹 플러스 패키지는 차량의 퍼포먼스를 한 단계 끌어올린다.전자식 리어 액슬 잠금 디퍼렌셜은 코너 탈출 시 동력을 효과적으로 배분하며, 레이스 스타트 기능은 정지 상태에서도 최적의 가속을 구현한다. 다이내믹 엔진 마운트는 상황에 따라 엔진과 차체의 결합 강도를 조절해 편안함과 스포티함 사이를 유연하게 오간다.이러한 구성은 단순히 빠른 차가 아니라, 운전하는 재미를 설계한 차라는 점에서 AMG의 정체성을 유지한다.◇ '디자인과 감성' '디지털·편의성'…일상 친화적 AMG에디션1 모델은 외관부터 강렬하다. 외관에는 수직 루브르가 있는 AMG 전용 라디에이터 그릴에 발광 기능을 기본으로 적용했다. 일반 E-클래스에 비해 전면 펜더가 더 넓어져 정면에서 바라봤을 때 강인한 인상을 선사한다.측면과 후면에는 AMG 전용 사이드 스커트 패널, 트렁크 리드의 AMG 스포일러 립, AMG 리어 에이프런과 같은 특별한 디자인 요소들을 더했다. 여기에 20인치 AMG 10트윈 스포크 경량 알로이 휠을 탑재하고, 하이브리드 전용 배지를 더해 전동화 차량으로서의 정체성을 강조한다.차량 내부에는 MBUX 슈퍼스크린을 탑재했으며, 전체적으로 조화로운 인상의 디자인을 적용했다. AMG 나파 가죽으로 제작된 AMG 스포츠 시트에는 헤드레스트와 등받이에 AMG앰블럼 및 로고를 더하고, 붉은색 안전벨트 및 스티치로 포인트를 주었다. 간단한 조작으로 주요 주행 기능과 프로그램을 제어하는 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠은 나파 가죽 소재로 감쌌다. 이는 단순 옵션이 아니라, "10대 한정이라는 소유 경험"을 시각적으로 완성하는 요소다.차량에는 3세대 MBUX 기반 슈퍼스크린이 탑재됐으며, 티맵 오토, 유튜브, 줌, 틱톡 등 다양한 앱이 차량 내에서 직접 구동된다. 또한 드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스를 통해 액티브 디스턴스 어시스트, 액티브 스티어링 어시스트, 프리-세이프 임펄스 사이드 등 최신 안전 기능이 적용됐다. 헤드업 디스플레이, 부메스터 4D 사운드, 앰비언트 라이트, 무선 충전 등 편의사양 역시 충실하다.결국 이 차량은 트랙이 아닌 일상에서 더 빛나는 AMG라는 점을 분명히 한다. 따라서 고성능과 효율, 그리고 일상과 특별함 사이에서 고민해온 소비자에게 명확한 답을 제시한다.