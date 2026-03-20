정부, 청소년 자살 예방 관계부처 업무 협력 체계 가동

10대 청소년 자살 사망자...13년 연속 사망 원인 1위

성평등부·복지부·교육부·경찰청 업무협약식 개최

KakaoTalk_20260320_141658975 0 성평등가족부·보건복지부·교육부·경찰청은 20일 오후 서울 중구 프레지던트호텔에서 청소년 심리부검 사업 업무협약을 체결하고 있다./김보영 기자

사진 0 자료/성평등가족부

한국의 자살률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 20년 연속 1위다. 연간 1만4872명, 하루 평균 40명이 넘는다. 특히, 10대 청소년 자살 사망자는 372명으로 13년 연속 청소년 사망 원인 1위를 기록하고 있다.이에 정부는 성인 대상으로만 시행 중인 심리부검을 내년부터 청소년 대상으로 확대해 청소년 자살 예방 활동을 지원 하기로했다.성평등가족부·보건복지부·교육부·경찰청은 20일 오후 서울 중구 프레지던트호텔에서 자살 유족 면담과 기록 분석으로 자살사망자 심리 행동 양상 및 청소년 자살 원인을 과학적으로 파악하는 청소년 심리부검 사업 업무협약을 체결했다.이날 협약에 따라 성평등가족부는 학교 밖 청소년의 심리상담 기록 등 자살 관련 자료를 수집·제공하고 사례 발굴 및 홍보에 협조한다.보건복지부는 청소년 심리부검 사업을 총괄하고 면담 도구·지침 개발 및 심리부검 수행을 담당하고 교육부는 학생 자살 관련 자료를 수집·제공, 유족·교사·상담사 등의 심리부검 참여를 지원하게 된다. 경찰청은 청소년 자살 사건 발생 시 유족 연락처 등 수사 관련 자료를 제공한다.원민경 성평등 장관은 "이번 협약은 모든 청소년이 어떠한 상황에서도 소외되지 않고 국가의 두터운 보호 체계 안에서 성장할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "특히 사각지대에 놓이기 쉬운 학교 밖 청소년을 위해 심리부검 사업이 내실있게 운영되도록 적극 협력하고, 청소년안전망을 통한 예방 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이형훈 복지부 제2차관은 "청소년 자살은 개인의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 대응해야 할 구조적인 문제"라면서 "심리부검을 통해 숨겨진 자살 위험 신호를 발굴하고, 과학적 근거를 토대로 한 청소년 자살 예방 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.최교진 교육부 장관은 "청소년 심리부검 사업은 청소년들의 고민과 아픔을 이해하고 위기 징후를 면밀히 파악함으로써 촘촘하고 안전한 마음건강 지원체계를 구축하기 위한 출발점"이라고 강조하며 "학생 사망 사건과 관련한 자료 수집 및 제공, 유족·교사·상담사 등의 심리부검 참여가 원활히 이루어질 수 있도록 최선의 조력을 다하겠다"고 말했다.유재성 경찰청장 직무대행은 "청소년 자살 사건의 원인을 체계적으로 분석하는 것은 유사한 비극을 예방하는 데 필수적"이라며 "경찰청도 유족 연락처 등 수사 과정에서 확보한 자료를 적극 제공해 심리부검이 원활히 이루어질 수 있도록 기여하겠다"고 밝혔다.