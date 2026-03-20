대한상의, 상속세 보도자료 논란 인사 조치…최태원 “책임 통감”

APEC CEO 서밋 예산 집행 등 관련 임원 조치

최 회장, 조만간 전국 회장단 회의 등 진행

clip20260320151247 0 박일준 대한상공회의소 상근부회장이 지난달 사과문을 발표하고 고개 숙여 인사하고 있다. /박상선 기자

대한상공회의소가 최근 상속세 관련 보도자료와 APEC CEO 서밋 예산 집행과 관련한 감사 결과에 "결과를 엄중히 받아들이고 요구된 조치를 성실히 이행하겠다"고 밝혔다. 이어 관련 임원들에 대한 인사 조치를 시행했다. 최태원 대한상의 회장은 "책임을 통감한다"며 "관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.20일 대한상의는 '상속세 보도자료'와 관련해 A전무이사와 담당 임원인 B본부장을 해임한다고 밝히고, 'APEC CEO 서밋' 감사와 관련, C추진단장에 대해서는 의원면직 처리하고 예산집행 절차상의 추가적인 사실 관계 확인을 위해 수사 의뢰하기로 했다고 전했다.또한 APEC CEO 서밋 관련 숙박비 횡령 미수 혐의의 D실장에 대해서도 수사의뢰하고, 나머지 직원들에 대한 처분 요구 사항에 대해서는 내용을 검토해 필요한 조치를 해나갈 예정이라고 전했다.박일준 상근부회장은 이번 사태에 책임지고 사퇴하겠다는 의사를 다시 밝혔다. 박 부회장은 이번 감사 결과에 따른 후속 조치를 마무리하는 즉시 사임할 예정이다.대한상의는 "최근 일련의 사태로 실추된 신뢰를 회복하기 위해 '전문성 강화' '사회적 책임 재정립' '조직문화 혁신' 등 '3대 쇄신'을 추진하겠다"고 밝혔다.전문성 강화를 위해 '경제연구총괄(가칭)'직책을 신설하고 외부 전문가를 영입할 예정이다. 경제연구총괄은 대한상의의 조사·연구 기능을 총괄하는 동시에 보도자료 등 대외 발표 자료에 대한 팩트체크와 감수를 담당하게 된다.보도자료 건수 같은 '양적 기준' 중심의 내부평가 방식을 '질적 기준' 중심으로 전환하고, 국내외 연수 지원 확대와 전문위원제 도입, AI·빅데이터 분석 교육 신설, 대학·국책연구기관과의 협업 환경을 개선한다.기존 감사실을 '컴플라이언스실'로 확대 개편하고, 산하에 준법감시팀을 신설해 내부 통제와 준법 경영 체계를 정비한다.조직 쇄신을 지속적으로 추진하기 위해 기존 전무이사 산하 경영지원부문을 상근부회장 직속 '경영기획본부'로 격상하고, 신임 본부장에는 김의구 경영지원부문장을 선임했다.조사본부장 직무대행에는 최은락 인사팀장이 임명됐다. 대한상의는 "조사 역량을 갖춘 인사 전문가로 조직 전반의 조사·연구 전문성을 제고하는 역할을 수행할 예정"이라고 밝혔다.이번 조직 개편에서 신설되는 컴플라이언스실장은 이강민 감사실장이 맡기로 했다.신임 커뮤니케이션실장에는 소통플랫폼 업무를 담당해온 황미정 플랫폼운영팀장이 선임됐다.최태원 회장은 오는 31일 전국상의 회장단 회의, 4월 2일 대한상의 구성원 타운홀 미팅을 잇따라 열어 이번 쇄신안을 공유하고, 구성원들과 의견을 나눌 예정이다.최 회장은 "이번 쇄신을 계기로 정책 전문성을 높이고 사회적 역할에 걸맞은 책임을 다하며, 국민과 기업 모두로부터 신뢰받는 경제단체로서 대한상의의 위상을 다시 세우겠다"고 밝혔다.