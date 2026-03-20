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조작기소 국조특위, 與 주도 계획서 의결…50일 간 가동

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김동민 기자

승인 : 2026. 03. 20. 15:23

국조 계획서 오는 21일 국회 본회의 상정 전망
"국민 향한 사냥·수사 반복되지 않도록 전모 밝힐 것"
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국민의힘 위원들이 20일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 특별위원회 첫 회의에서 "조작기소가 아니라 이재명 대통령 죄 지우기 특위"라며 항의하고 있다. /연합
국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회'가 20일 국정조사 계획서 채택의 건을 통과시켰다.

특위는 이날 오전 전체회의를 열고 국정조사 계획서 채택의 건을 더불어민주당 주도로 통과시켰다. 국민의힘은 표결에 불참했다. 이에 따라 국정조사 계획서는 오는 21일 국회 본회의에 상정될 전망이다.

계획서에는 대장동 사건부터 시작해 위례 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 통계 조작 사건, 서해 공무원 피격 사건, 윤석열 명예훼손 허위보도 의혹 사건 등을 조사하는 내용이 담겼다. 조사 기간은 이날부터 5월 8일까지로 50일이다. 필요할 경우 본회의 의결을 거쳐 연장할 수 있도록 했다.

특위 위원장으로는 서영교 민주당 의원이 선출됐다. 그는 "검찰권을 휘두르며 마치 사냥하듯 수사했고, 수백 번의 압수수색, 수백 건의 영장 청구, 수백 번의 기소 앞에 국민들은 죽어갔다. 다시는 국민을 향한 사냥과 수사가 반복되지 않도록 전모를 밝히겠다"고 했다.

이에 나경원 의원을 포함한 국민의힘 의원들은 '이재명 범죄 지우기 특위'라고 적힌 피켓을 들고 항의에 나섰다. 국민의힘은 이번 국정조사가 국정감사·조사법에 위배되는 '위헌 행위'라는 주장도 내놨다. 회의 개의와 함께 국민의힘 의원들이 퇴장하자, 범여권 의원들은 "사보타주", "도망" "입이 10개라도 할 말이 없을 것"이라고 비난했다.

국민의힘 특위 위원들은 이후 기자회견을 열고 특위 명칭 변경, 대장동 항소 포기와 공소취소 거래설 조사 대상 포함, 서해 공무원 피살사건 피의자 박지원 위원 사퇴 등 3가지 요구사항을 수용하지 않을 경우 향후 특위에 협조하지 않겠다고 강조했다.
김동민 기자

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