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[포토] ‘공소청법’ 여당 주도 국회 본회의 통과

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 20. 16:28

20일 국회에서 열린 본회의에서 공소청법안(대안)이 가결되고 있다.
이병화 기자

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