李, 대전 화재 현장 방문…“정부 손해 보더라도 유가족 보상금 선지급”

"2차 사고 안 나게 잘 챙겨 달라"…유가족에 비서실장 번호 건네

이재명 대통령, 대전 공장 화재 현장 방문 0 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. /제공=청와대

이재명 대통령, 대형 화재 현장 점검 0 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 상황보고를 받고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 21일 오후 대전 대덕구 안전공업 화재 현장을 방문해 피해 상황과 실종자 수색 및 구조 활동을 점검했다.전날 화재 발생 직후 사고 수습과 인명 구조에 장비와 인력 등 가용한 자원을 총동원하라고 지시한 데 이어 이날 직접 현장을 찾은 것이다.특히 이 대통령은 "정부가 손해를 보더라도 필요하다면 유가족 등에 (피해 보상금을) 선지급하고, 이후 관계 기관에 구상하는 방안도 검토하라"고 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑으로 전했다.또 한 유가족이 사건이 마무리될 때까지 지속적인 관심을 요청하자 이 대통령은 "비서실장의 전화번호를 알려줄 테니 미흡한 것이 있으면 연락하라"고 했다.이 대통령은 소방 관계자들로부터 시간대별 조치 상황과 사망자 등 인명 피해 현황 등을 보고 받고 건물 이 무너져 있는데 실종자들을 어떻게 찾을 것인지 물었다.이 대통령은 화재가 급격히 확산한 이유가 무엇인지 물었고 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장)은 "샌드위치 패널 구조가 화재를 키웠다"고 답했다.이 대통령은 "(현장에) 몇 명이나 근무하셨나", "(피해자) 가족분들은 어떻게 됐느냐"고 묻기도 했다.또 이 대통령은 건물 붕괴 지점의 외벽을 보며 "다 녹았다. 2차 사고가 나지 않게 잘 챙겨달라"고 하며 실종자 3명에 대한 수습과 함께 신속한 신원 확인을 지시했다.이 대통령은 유가족 등 피해 가족을 만나 위로의 뜻을 전했다.이 대통령은 유가족들의 발언을 경청하며 행정안전부 재난안전관리본부장에게 "현장이 안정될 때까지 본부장이 책임지고 관리하라"고 지시했다.유가족들은 이 자리에서 이 대통령에게 사고 경위에 대한 신속하고 자세한 설명과 신원 확인을 위한 시간 단축, 대전시청 내 분향소 마련 등을 요청했고 이 대통령은 요청 사항을 수첩에 모두 기록했다.그러면서 이 대통령은 행안부, 고용부, 소방청 등 관계자들에게 현장책임자를 지정해 현장에 상주토록 하고, 사고 원인과 구조 상황 등을 정례적으로 유가족에게 상세하게 브리핑 할 것을 지시했다.원인 규명 등 상황 조사를 위해 경찰과 고용부가 합동으로 운영 중인 조사단에 보안사항을 유지하는 선에서 유가족 1~2인을 임석케하는 방안도 추가로 지시했다.이후 이 대통령이 화재 현장에서 부상자 4명이 입원해 있는 을지병원으로 이동해 의료진으로부터 환자 상태를 보고받고 부상자들의 병실을 찾아 빠른 회복과 일상 복귀를 당부했다.한편 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조 공장 안전공업에서 전날인 20일 오후 1시 17분께 큰불이 나 현재까지 11명이 사망하고 3명이 실종됐다. 소방당국은 실종자 수색을 진행 중이다.