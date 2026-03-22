與서울시장 후보들, 정원오 겨냥 비판 “검증안된 후보에 서울 맡길 수 없다”

“검증기회 부족” 호소한 후보들, 추가검증 촉구

정원오 예비후보 '성공버스' 비판하는 전현희 예...<YONHAP NO-2806> 0 더불어민주당 서울시장 예비후보인 전현희 의원이 22일 국회 소통관에서 민주당 정원오 서울시장 예비후보가 성과로 홍보하는 성동형 공공버스(성공버스)를 비판하는 기자회견을 하고 있다. 전 후보는 이날 회견에서 성동형 공공버스가 교통약자를 대상으로 하는 애초 목적과 달리 불특정 다수가 이용하는 일상생활용 버스로 활용돼 예산을 낭비하는 사업이라고 지적했다. /연합

6·3 지방선거 서울시장 더불어민주당 예비후보들이 정원오 후보를 향해 비판의 목소리를 쏟아냈다.전현희 후보는 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "정원오 후보가 '성공버스'라며 성동형 공공버스 성과를 홍보하고 있지만 오세훈의 한강버스와 다를 바 없는 혈세 낭비이자 전시행정의 표본"이라고 비판했다.전 후보는 "일반 마을버스와 달리 교통약자들의 이동편의를 최우선해야 하는 성공버스는 장애인 시설이 설치돼 있지 않아 장애인 등은 탈 수가 없다"며 "일반·마을버스와 노선이 일치해 교통약자가 아닌 불특정다수가 이용하는 출퇴근용 공짜버스로 활용되고 있는 실정이다. 구민들 만족도가 높아졌을지 모르나 기존 노선과 겹쳐 비효율적"이라고 지적했다.그러면서 "성공버스 사업을 서울전역으로 확대할 경우 막대한 세금 낭비가 불 보듯 뻔하다. 정원호 후보의 편법 운영, 세금낭비 구상에 동의할 수 없다"며 "오세훈의 한강버스도 대중교통을 표방했으나, 실제로는 관광유람선 기능도 제대로 하지 못하는 세금 낭비 전시행정이 됐다"고 말했다.전 후보는 교통문제 해법으로 효율적인 노선개편이 불가피하다고 설명했다. 버스 준공영제 도입 이전에 내려진 대법원 판례의 변경을 추진하고 버스 노선권을 서울시가 사들여야 한다고 주장했다.박주민 후보도 이날 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "오세훈 시장과의 본선을 대비해 우리 스스로에게 더 엄격한 기준을 적용하기 위해 추가 검증이 필요하다. 정원오 후보는 다른 후보들과 대비해 공약에서 정책적 제시가 되지 않고 있다"며 "질문에 대해 답이 오지 않고 있으며, 답이 오더라도 후보 본인이 아닌 대변인이 답하고 있다"고 지적했다.그러면서 "어떤 형식이라도 좋으니 공약이면 공약, 도덕성이면 도덕성 등에 대한 검증이 필요하다"며 "합동토론회에서 답하지 못한 질문들에 대해 다시 묻고 답하는 자리가 필요하다"고 꼬집었다.전현희 후보도 "정책을 제대로 검증하지 않고 본선에 돌입해 선거의 쟁점이 될 경우 상대 측 공격에 노출될 수 있다. 문제점에 대한 대안을 제시하는 것이 당연한 후보의 책무"라며 "후보의 공약이나 정책, 도덕성 문제 등에 대해 검증이 충분했다고 말할 수 있나. 모두가 동의할 만한 기회가 주어지지 않았다고 생각한다"고 말했다.김영배 후보도 연이어 기자회견을 통해 "정치력과 행정력이 검증되지 않은 후보는 공세를 막아낼 수 없다. 오세훈 시장의 벽을 넘을 수도 없다"며 "준비되지 않은 후보에게 서울을 맡길 여유가 없다. 당원 주권시대의 첫 번째 경선이 단순한 인기투표로 전락돼선 안된다"고 밝혔다.