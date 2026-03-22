국힘 공관위, 대구 ‘주호영·이진숙’ 뺀 6파전 경선

국힘 대구시장 공천 '파장'…“더 큰 자리”라며 컷오프

주호영 앞서 가처분 언급…최은석 "환영" 이진숙 "당황"

장동혁 대표 만나고 나오는 주호영 의원<YONHAP NO-4714> 0 22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의가 끝난 뒤 주호영 의원이 회의장을 나오고 있다. 장 대표는 이날 대구시장 공천관련해 지역의원들을 만나러 왔다. /연합

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장을 제외하고 대구시장 경선을 진행하기로 결정했다.이 위원장은 이날 오후 7시 국민의힘 중앙당사에서 기자들과 만나 "주 부의장과 이 전 방통위원장은 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "특정 자리를 비우는 것이 아니라 더 큰 자리를 열어드리는 것"이라고 말했다.그러면서 "공관위는 이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"며 "공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영한 판단"이라고 강조했다.그는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니라 오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라며 "대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나가겠다"고 부연했다.이어 선정된 6명의 후보와 관련해서는 "행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다"며 "경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정"이라고 설명했다.아울러 "장 대표의 '시민공천' 말도 오늘 이 공천 결정을 하는 데 크게 작용을 했지만, 대표께서 말씀하신 것을 다 수용할 수 없었다"며 "대표께도 죄송하고 의견을 주신 지역분들께도 한편으로는 미안하고 또 죄송하다"고 말했다.공관위의 이같은 결정에 경선에 진출한 후보는 환영의 뜻을 밝혔고, 탈락한 후보는 당황스럽다는 입장을 보였다.최은석 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에서 "공관위의 결정을 환영한다"며 "후회 없는 명승부를 펼치겠다. 리더십 체인지! 이제는 최은석이다"라고 밝혔다.반면 이 전 방통위원장 측은 발표 직후 본지와의 통화에서 "당황스럽고 놀랐다"며 "캠프 대책 회의를 소집했고, 대책을 논의한 뒤 입장을 정리해서 말씀드리겠다"고 말했다.주 부의장은 앞서 당을 상대로 가처분 신청을 예고한 바 있어, 대구시장 공천을 둘러싼 이 위원장과의 대립은 더 격화될 것으로 전망된다.한편 서울시장 후보 경선과 관련해서는 "빠르면 내일 중으로 발표할 수 있을 것"이라며 "경기도를 빼고 거의 다 정리가 됐고, 4월 셋째주부터 연쇄적으로 결과가 나올 것"이라고 말했다.