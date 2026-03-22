與 주도 ‘조작기소 국조’ 의결… 50일간 55곳 샅샅이 훑는다

22일 국회에서 열린 본회의에서 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사계획서 승인의 건이 재석 175명 중 찬성 175명으로 통과되고 있다. /송의주 기자 songuijoo@