대구 찾아 내홍 진화나선 장동혁… “시민이 후보 선택”

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽 사진)가 22일 대구시당에서 대구시장 공천과 관련해 대구지역 국회의원들과 만나는 자리에 참석한 의원들이 굳은 표정으로 장 대표의 인사말을 듣고 있다. 사진 왼쪽부터 최은석, 추경호, 주호영, 윤재옥, 유영하 의원. /연합