서울시장 면접 본 오세훈… “중도확장형 선대위 필요”

'당 쇄신' 지도부와 신경전 계속
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오 시장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 후보자 면접을 마친 뒤 기자들과 만나 "정당 지지율이 두 배 이상 차이가 나는 여론조사가 반복되는 상황에서 서울 수도권에서 승리하려면 중도층에 소구할 수 있는 당의 브랜드 이미지와 전략이 필요하다"며 "그런 걸 가능하게 하는 선대위가 출범되지 않으면 선거가 어렵다"고 말했다. 그동안 경선 참여를 거부하며 거론해 온 '중도 확장론'을 다시 강조한 것이다.
오 시장은 혁신 선대위 요구가 장동혁 지도부의 '2선 후퇴'를 뜻하는 것 아니냐는 지적에는 "대여투쟁이라는 당의 노선과 수도권 선거를 치르기 위한 중도 확장성을 함께 추구해 달라는 취지"라며 "이 시점에서 당 지도부의 대여 투쟁을 약화하는 방향을 어떻게 당에 강요할 수 있겠나"라고 말했다.
그는 이어 "중도 확장 선대위를 조기에 발족시켜 달라는 요청이 마치 당을 접수하려는 것처럼 보도되고, 제 충정이 마치 다음 전당대회를 의식하는 행보인 것처럼 오해를 낳았는데 이는 원치 않는 해석"이라고 했다.
오 시장과 당 지도부와 '밀당'은 당분간 이어질 가능성이 크다. 장동혁 대표는 앞서 오 시장의 혁신 선대위 조기 출범 요구에 대해 사실상 선을 그었고, 공천 절차가 마무리된 뒤 선대위를 띄우겠다는 입장을 밝혀왔다.
양측 모두 '확장력 있는 선대위' 필요성에는 공감하면서도 출범 시점 등 디테일을 두고는 간극을 좁히지 못하는 상황이다.
한편 이날 면접에는 오 시장과 박수민 의원, 김충환 전 강동구청장 등이 참석했다. 현재 국민의힘 서울시장 공천 신청자는 이날 면접자를 비롯해 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표 등 6명이다.