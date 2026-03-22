달아오르는 대구시장… 與 ‘김부겸 카드’ 꺼내나

민주, 금주 6·3 후보 추가공모 논의

조승래 "金과 소통… 결론 낼 때 됐다"

0 /연합 더불어민주당이 6·3 지방선거 대구시장 후보로 김부겸 전 국무총리<사진> 카드를 만지작거리고 있다. 당 지도부는 이번주 안에 김 전 총리의 결단이 필요하다는 입장을 공개적으로 밝혔다. 그동안 대구·경북을 흔들 히든카드로 쥐고 있던 '거물 인사' 카드를 꺼내 들 채비다.



조승래 민주당 사무총장은 22일 국회에서 열린 기자간담회에서 "김 전 총리와 직간접적인 다양한 채널을 통해 소통해 왔다"며 "날짜를 특정할 수는 없지만 결론을 낼 때가 됐다"고 말했다. 이어 "이번 주 내로는 정리하시는 것이 맞고, 본인도 그렇게 생각하는 것으로 안다"고 했다.



민주당 공천관리위원회는 24일과 27일 회의를 열어 대구시장 후보 추가 공모 여부를 논의한다. 당 안팎에서는 김 전 총리의 출마 여부가 대구시장 선거 구도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다.



조 사무총장은 대구 경제 상황과 국민의힘 공천 갈등을 겨냥해 공세를 폈다. 그는 "대구는 지역내총생산과 총소득 등 경제지표가 30년 가까이 최하위권에 가깝다"며 "국민의힘 기득권이라는 우물 안에 갇힌 개구리들로는 대구 경제와 미래를 개척하기 어렵다"고 지적했다. 이어 국민의힘 내부 공천 갈등을 두고 "결국 어떤 낙하산을 선택할 것이냐는 문제로, 낙하산과 낙하산의 투쟁, 무능한 낙하산들의 투쟁에 불과하다"고 비판했다.



그는 "대구·경북 통합이 무산된 상황에서 발전 동력을 만들고 군 공항 이전, 식수원 문제 등 주요 현안을 풀기 위해서는 대통령과 중앙정부를 상대로 직접 소통할 수 있는 힘 있고 능력 있는 적임자가 필요하다"고 강조했다.



조 사무총장은 민생 현안에 대한 국민의힘의 협조도 촉구했다. 그는 "어제와 오늘 검찰개혁 등 3대 개혁 과제가 모두 정리됐다"며 "이제는 중동 상황으로 불안해진 환율과 유가 등 민생 문제 해결에 집중해야 한다"고 말했다. 이어 "고유가 부담 완화와 공급망 안정을 위한 신속한 추경 편성, 상임위에서 처리된 환율안정 3법의 조속한 처리가 필요하다"고 말했다.



또 "국민의힘은 정권교체 이후 내란 극복과 3대 개혁 과제, 자본시장 정상화 등을 발목 잡기로 일관해 왔다"며 "지난해 8월부터 24건의 법안에 대해 필리버스터를 진행했다"고 비판했다. 이어 "계속 이런 식으로 협조하지 않는다면 지방선거와 무관하게 하반기 상임위 구성과 운영은 민주당이 단독으로 책임지겠다"고 했다.

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