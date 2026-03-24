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사회

[카드뉴스] KT&G ‘GDP’기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정

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박종규 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:40

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[카드뉴스] KT&G 'GDP'기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정 


지난 3월 10일, 글로벌 환경 정보 평가기관 CDP는 기후변화 대응 및 수자원 관리 부문에서 KT&G를 4년 연속 우수기업으로 선정했어요 


특히 기후변화 대응 부문에서는 상위 5개 기업만 가입 가능한 '탄소경영 아너스 클럽'에 이름을 올리며 글로벌 환경경영 리더십을 인정받았답니다 


CDP는 전 세계 주요 기업을 대상으로 환경 관련 정보공개를 요청하고, 이에 대한 분석과 평가를 수행하는 글로벌 비영리 단체예요 


'2030 Geen lmpact' qlwjsdmf qkxkddmfh, KT&G는 전사적 탄소중립 달성을 위해 ESG는 전사적 탄속중립 달성을 위해 ESG경영을 실행하고 있어요 


이를 위해 온실가스 배출량을 제3자 검증으로 관리하며 과학기반 목표(SBTi) 인증을 확보하고, 데이터 신뢰성과 투명성을 강화했습니다 


수자원 관리 부문에서도 국내외 제조사업장의 2030년 물 사용량을 2020년 대비20% 절감하는 목표를 설정하면서, 재생에너지 확대 및 물 재활용 방안 강화, 에너지 효율 개선 등 다양한 환경 친화적 활동을 추진한다고 해요! 


KT&G 관계자는 "이번 CDP 평가를 통해 글로벌 스탠더드에 부합하는 환경경영 역량을 인정받았다"라고 언급하며 

"앞으로도 탄소중립과 순환경제 전환을 가속화하고, 지속가능성을 중심으로 한 ESG 경영을 한층 강화해 나갈 것" 이라고 밝혔답니다! 




박종규 기자

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