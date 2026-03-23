한투 ‘IB·운용’ 미래에셋 ‘리테일·해외’… 서로다른 전략적 행보

순익 신기록… 오너경영체제 공통점

한국투자증권, 운용 순이익 2조 육박

'21조' 업계최고 발행어음이 엔진 역할

미래에셋, 리테일·연금기반 수익 구조

亞네트워크 ↑ 글로벌 법인 회수 단계

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