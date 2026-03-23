李대통령 “국방, 스스로 완벽하게 최종 책임져야 할 핵심”

이재명 대통령, 중앙통합방위회의 발언 0 이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 23일 "국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 할 핵심"이라고 강조했다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 59차 중앙통합방위회의에서 "지금 국제정세가 매우 복잡하고 유동적"이라며 " 이럴 때일수록 국가 단위 통합방위 체제가 어느 때보다 중요하고, 자주국방이 가장 중요한 통합방위의 핵심"이라며 이 같이 밝혔다.중앙통합방위회의는 매년 국가 방위 요소별 주요 책임자들이 모여 통합방위 태세를 평가하고 발전 방안을 논의하는 자리다.이 대통령은 "군사적 위협뿐만 아니라 사이버 공격, 테러, 기후위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황"이라며 "민, 관, 군, 경, 소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다. 각각의 주체들이 전문성과 실력을 기르는 것도 중요하지만 서로 유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다"고 거듭 강조했다.이어 "자신감을 갖고 어떤 악조건에서도 우리 스스로를 지킬 수 있도록 체제를 정비해야 한다"며 "국민주권정부는 통합방위 역량과 태세를 획기적으로 강화해 나가겠다"고 약속했다.특히 참석자들은 이날 최근 중동 전쟁 상황을 감안해 유사시 '대규모 가스·정유기지 폭발로 인적·물적 피해 시 대응 방안'에 대한 토의를 진행했고, 이에 대한 행안부·산자부·국방부·울산시 등을 비롯한 관계기관의 의견 제시가 있었다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑으로 전했다.또 합참과 행안부, 국정원은 '통합방위태세 평가와 추진 방향', '민방위태세 평가와 추진 방향', '올해 북한정세 전망'에 대한 의제 발표를 각각 진행했다.이 대통령은 마무리 발언에서 회의에 참석한 각 기관 지휘자들을 '작은 신의 역할을 하는 사람들'에 비유하며 "(각 기관 지휘자들의) 대비태세에 따라 국민들의 생사 여부가 달려있다"고 강조했다.이어 "현대적 상황에 맞춰 실질적으로 가동 가능한 체계와 태세를 갖추라"고 당부했다.이날 회의에는 국무총리와 국무위원, 국회 국방위원장, 국가정보원장을 비롯해 광역 자치단체장과 군·경찰·해경·소방의 주요 직위자 등 약 170명이 참석했다.