‘트리플 공포’에 고꾸라진 증시

도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 개방 최후통첩 시한이 하루 앞으로 다가온 가운데 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 원·달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5405.95에, 코스닥은 64.63포인트(5.56%) 내린 1096.89에 장을 마감했다. /박성일 기자 rnopark99@