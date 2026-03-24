호주 부모 3명 중 1명 “유산 상속 않고 기부 고려”

항후 20년 베이비부머 자산 5400조원 이전 추산

"자녀들, 유산 상속 당연 시 경향…재산 낭비 우려"

PEP20200902095001055_P2_20200902145232686 0 호주 시드니 도심의 호주 주변을 시민들이 걷고 있다./EPA 연합

자녀를 둔 호주인 3명 중 1명꼴로 유산을 상속하지 않고 자선단체에 기부하는 계획을 고려하고 있다는 현지 여론조사가 나왔다.온라인 유언장 플랫폼 세이프윌이 최근 외부 기관에 의뢰해 24일 공개한 전국 여론조사에서 자녀가 있는 호주인 약 33%가 사후 전 재산 또는 일부를 자녀가 아니라 자선단체에 넘길 수 있다고 밝힌 것으로 집계됐다.향후 20년간 총 5조4000억 호주달러(약 5400조원)에 달하는 베이비부머 세대의 자산이 이전될 것으로 추산되는 가운데 유산 상속을 둘러싼 세대 간 가치 충돌이 고조될 수 있을 것으로 전망된다.이런 조사 결과가 나온 배경에는 호주인들의 자녀 세대에 대한 복합적인 인식이 깔려 있다. 응답자 중 상당수는 자녀들이 유산 상속을 당연하게 여기는 경향이 있으며 상속한 재산이 낭비될 가능성이 크다고 판단했다.상속을 주저하는 생각에는 자녀 스스로 재산을 쌓아 경제적으로 독립해야 한다고 생각하는 가치관이 반영된 것으로 보인다. 유산 상속이 단순한 가족 재산 이전을 넘어 개인의 가치관 형성과 사회적 기여를 실현하는 과정으로 재정의되고 있다는 해석이 나온다.아담 루보프스키 세이프윌 대표는 "부모들이 유산이 사회에 미칠 영향력을 더 신중하게 고민하고 있다"며 "자녀에 대한 지원과 사회적 가치 실현 사이에서 선택하거나 조합하는 추세"라고 설명했다.호주 사법부는 유산 상속 과정에서 유언의 자유를 인정하면서도 유족의 의사도 중요한 판단 근거로 본다. 세이프윌 소속 이자벨 마르카리안 수석 변호사는 "유산 상속 전 신중하게 준비하는 것이 필요하다"고 조언했다.전문가들은 상속을 둘러싼 갈등을 최소화하고 자선 의지를 지키기 위해 가족이 생전에 충분히 소통하고 최소한의 유산을 남겨 갈등을 방지하는 것이 좋다고 조언했다.