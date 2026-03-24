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[포토] 송언석 ‘민주당, 상임위원장 독점은...87년 민주화 성취에 침 뱉는 것’

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:28

송언석 국민의힘 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 안경을 고쳐쓰고 있다.
이병화 기자

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