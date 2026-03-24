전주시, 임대료 월 1만원 ‘청춘★별채’ 예비입주자 72명 모집

평화동 신축 청춘★별채 24호 대상 30일~ 4월 1일 3일간 접수

6월 중 예비입주자 순번 발표한 후 순차적으로 계약과 입주 진행

김은주 0 김은주 전주시 인구청년정책국장이 인구·청년 분야 4대 추진 전략에 대해 설명하고 있다./전주시

전북 전주시가 청년 주거비 부담을 낮추기 위한 '청년만원주택' 공급을 확대한다.전주시는 오는 30일부터 4월 1일까지 사흘간 평화동에 신축한 공공임대주택 '청춘★별채'의 예비입주자를 모집한다고 24일 밝혔다.'청춘★별채'는 높은 주거비와 취업난으로 어려움을 겪는 청년층을 위해 월 임대료 1만원 수준의 주택을 제공하는 전주시 대표 청년 주거지원 정책이다. 시는 해당 사업을 통해 청년들의 주거 안정뿐 아니라 지역 정착을 유도한다는 계획이다.이번 공급 물량은 완산구 모악로 4685-22에 위치한 총 24호로, 2룸 21호와 1룸 3호로 구성됐다. 전용면적은 약 33㎡(10평형) 중심으로 설계돼 1인 청년 수요를 반영했다.시는 선순위자 계약 포기 등에 대비해 총 72명의 예비입주자를 선정(3배수)할 계획으로, 선정된 예비입주자는 순번에 따라 공실 발생 시 순차적으로 계약을 체결하게 된다.신청은 오는 30일부터 4월 1일까지 3일간 전주시 누리집의 '통합신청지원' 시스템을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.입주 자격은 공고일 기준 무주택 미혼 청년으로 △19세 이상 39세 이하 청년 △대학생 △졸업 후 2년 이내 취업준비생이 해당된다.공급 유형은 우선 공급과 일반공급으로 나뉘며, 우선 공급은 △아동복지시설 또는 청소년 쉼터 퇴소 청년 △전세사기피해자(긴급지원대상자에 한함) 청년을 대상으로 일부 물량이 배정된다. 일반공급은 공공주택 입주자 소득 및 자산 기준에 따라 1~3순위로 나눠 입주자를 선정한다.임대 조건은 보증금 50만 원에 월 임대료 1만원(방 수 기준) 수준이며, 최초 2년 계약 후 자격요건을 충족하면 2년 단위로 재계약해 최대 10년까지 거주할 수 있다.또 입주자가 거주 중 혼인할 경우 최대 20년까지 거주 기간을 연장할 수 있어 청년들의 장기적인 주거 안정에도 도움이 될 것으로 기대된다.특히 이번에 공급되는 '청춘★별채'는 1인 청년의 주거 선호도가 높은 전용면적 10평형(약 33㎡) 위주로 설계돼 실용성과 쾌적성을 동시에 확보했다.뿐만 아니라 개별 호실마다 냉장고와 세탁기, 에어컨, 전기쿡탑 등 주요 생활가전이 기본 옵션으로 설치돼 공간 효율을 극대화했으며, 이를 통해 입주 시 가전 구매에 따른 초기 비용 부담을 대폭 줄일 수 있다.여기에 시는 단순 주거공급을 넘어 청년 입주자들의 연대를 위한 커뮤니티 공간을 설계했으며, 청년들의 공동체 형성을 지원하는 다양한 프로그램도 운영할 계획이다.시는 소득·자산 등 입주 자격 검증 등을 거쳐 오는 6월 중 예비입주자 순번을 발표한 후 순차적으로 계약과 입주를 진행할 방침이다.김은주 전주시 인구청년정책국장은 "청춘★별채는 단순 주거 지원을 넘어 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 정책"이라며 "앞으로도 청년 주거 부담을 낮추기 위한 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.한편 최근 청년층의 주거비 부담이 지속적으로 증가하면서 지자체 차원의 공공임대주택 확대 필요성이 커지고 있는 가운데, 전주시의 '만원주택' 정책은 실질적인 체감 지원 사례로 주목받고 있다.