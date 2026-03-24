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정치 청와대

李대통령 “정유사 담합 일벌백계…위기 극복 동참해야”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:51

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2431>
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 24일 중동발 에너지 위기와 관련해 정유사 담합 의혹에 대한 엄정 대응과 민생 안정 대책을 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제11회 국무회의에서 "국민 고통을 악용한 부당한 돈벌이는 법과 원칙에 따라 발본색원(拔本塞源)하고 일벌백계(一罰百戒)해야 한다"고 밝혔다.

이어 "정유업계도 국가기간산업으로서 공적 책무를 깊이 인식하고 위기 극복에 동참해야 한다"고 했다.

이 대통령은 중동 전쟁 장기화로 원유 수급 불안이 확대되고 있는 점을 짚으며 범정부 차원의 선제 대응을 지시했다.

그는 "각 부처는 수급 우려 품목을 꼼꼼히 점검하고 국민 생활에 미칠 영향을 분석해 대체 공급선 확보 등 최악의 상황까지 대비해야 한다"고 말했다.

국민 참여도 당부했다. 이 대통령은 "외환위기와 코로나 위기를 극복했던 것처럼 이번 위기도 국민이 힘을 모으면 충분히 이겨낼 수 있다"며 "공공기관은 차량 5부제 등으로 솔선수범하고 국민들도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 밝혔다.

이 대통령은 오는 27일 석유 최고가격 2차 고시를 앞두고 "국제 유가 상승에 따른 가격 인상은 불가피하지만 국민 삶의 충격을 최소화할 방안을 신속히 마련해야 한다"고 주문했다.
박영훈 기자

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