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이규호 코오롱 부회장, APEC 바이오헬스 로드맵 복지부 공유…민관 협력 모색

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이서연 기자

승인 : 2026. 03. 24. 15:45

ABAC BHWG 의장으로 1년 성과
스마트·포용적 보건의료 비전 제시
올해 ABAC 공동의장 활동…한국 HWG 의장경제와 시너지
골관절염 치료제 TG-C 임상 3상 완료 "글로벌 진출 가속"
(주)코오롱 대표이사 부회장 이규호
이규호 코오롱 대표이사 부회장./코오롱그룹
이규호 코오롱그룹 부회장이 바이오헬스케어 분야 글로벌 리더십을 강화하고 있다. 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어 올해도 국제협력 무대에서 주도적 역할을 이어가면서다.

24일 코오롱그룹은 이 부회장이 서울신라호텔에서 보건복지부 고위관계자들과 만나 올해 APEC 기업인자문위원회(ABAC)의 보건의료 의제를 공유하고 글로벌 민관 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이 부회장은 지난해 신설된 ABAC 바이오헬스케어워킹그룹(BHWG) 의장을 맡아 관련 논의를 이끌어왔다. 이날 이 부회장은 지난해 성과를 설명하고 각 경제체 민간 보건전문가들과의 논의 결과를 담은 '더 스마트하고 포용적인 보건의료를 위한 ABAC 로드맵'을 직접 전달했다.

로드맵은 보건의료를 단순 비용이 아닌 미래 성장의 원천이자 전략적 투자로 재정의했다. 데이터·바이오테크·AI를 통한 의료 혁신(Smart Health), 형평성과 접근성을 보장하는 지속가능한 시스템(Inclusive Health), 위기에도 견딜 수 있는 의료 공급망과 재정 구조(Resilient System), 공공-민간 및 국가간 협력 확대(Collaborative Governance)를 핵심 비전으로 설정했다.

이 부회장은 올해도 ABAC 공동의장으로 활동하며 각 경제체 경제계 인사들과 협력방안을 논의할 예정이다. 올해부터 2년간 한국이 APEC 보건실무그룹(HWG) 의장경제로 활동하는 점을 활용해 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 강화 기회도 모색한다.

이 부회장은 올해 ABAC에서 중점적으로 논의될 보건의료분야 5개 주요 의제도 설명했다. 지난 2월 인도네시아 자카르타에서 열린 ABAC 1차 회의에서 발표한 '신체적 이동성(Physical Mobility) 극복을 위한 기술적·정책적 실행과제'를 비롯해 혁신 의료 제품 접근 불평등 해소, 보건 혁신을 위한 데이터와 AI 활용체계 구축 방안 등이다.

코오롱그룹은 글로벌 보건의료 의제 설정에 주도적으로 참여하는 동시에 그룹의 바이오헬스케어 역량도 강화하고 있다. 현재 골관절염 세포유전자 치료제 TG-C의 미국 임상 3상 환자 투약을 완료하고 2027년 FDA 품목허가 신청을 준비 중이다.
이서연 기자

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