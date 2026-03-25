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[포토]드리미, 차세대 로봇청소기 ‘X60’ 공개…정수기도 첫선

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박상선 기자

승인 : 2026. 03. 25. 12:04

드리미 'X60' 론칭-3385
25일 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린 드리미 테크놀로지 'X60' 시리즈 론칭 기념 미디어데이에서 홍보요원들이 신제품을 소개하고 있다.
스마트 홈 청소 가전 브랜드 드리미(Dreame Technology)가 25일 서울 잠실 롯데월드타워 아트리움에서 차세대 프리미엄 로봇청소기 'X60' 시리즈 론칭을 기념한 팝업스토어를 오픈했다.

오는 4월 5일까지 운영되는 이번 팝업스토어는 'Beyond the Limit, 보이지 않은 곳까지 완벽하게'를 콘셉트로, 공간을 스스로 인식하는 AI 기반 스마트 클리닝의 미래를 제시한다.

올해 드리미의 주력 플래그십 라인업인 'X60' 시리즈는 AI 광학 스캔과 고도화된 장애물 인식 기술을 통해 공간을 정밀하게 분석하고, 실시간으로 최적의 청소 경로와 방식을 스스로 판단하는 것이 특징이다.

또한 AI OmniSight 기반의 정밀 인식과 실시간 경로 설정 기능을 통해 자율형 청소 성능을 강화했다. 7.95cm의 울트라 슬림(Ultra Slim) 설계를 적용해 소파나 침대 아래 등 낮은 공간까지 진입할 수 있으며, 8.8cm 업그레이드된 ProLeap 기술로 공간 제약이나 사용자 개입 없이 안정적인 청소가 가능하다.

이날 오픈한 팝업스토어에서는 로봇청소기를 비롯해 정수기와 공기청정기 등 신제품도 국내 최초로 공개됐다. 특히 정수기는 이번이 국내 첫 출시다.

드리미 'X60' 론칭-3386
25일 서울 송파구 롯데월드타워 팝업스토어에서 드리미 테크놀로지 'X60'이 8.8cm 높이의 문턱을 넘어가고 있다.
드리미 'X60' 론칭-3387
25일 서울 잠실 롯데월드타워 팝업스토어에서 드리미(Dreame Technology)가 정수기 신제품을 국내 최초로 공개하고 있다.
박상선 기자

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