日 자위대 침입에 中 강력 항의

외교부와 주일 中 대사관 항의

사건 재발 않을 조치도 요구

경찰 침입 대원 체포

clip20260325134927 0 주일 중국 대사관 정문. 일본 자위대 대원이 24일 침입하는 사건이 발생했다./중국중앙텔레비전(CCTV).

일본 주재 중국 대사관이 일본 자위대 소속이라고 주장한 괴한이 침입한 사건과 관련, 일본 측에 강력히 항의했다. 일본은 그러나 이에 대해 아직 공식적인 반응을 보이지 않고 있다.중일 관계에 밝은 베이징 소식통들의 25일 전언에 따르면 주일 중국 대사관은 전날 홈페이지를 통해 "24일 오전 자칭 일본 자위대 대원 한 명이 담장을 넘어 우리 대사관에 무단 침입했다. 이른바 신의 이름으로 중국 외교관을 살해하겠다고 위협했다"면서 "대사관은 이미 일본 외무성에 엄정한 교섭(중국이 외교 경로를 통한 항의를 일컫는 표현)을 제출하고 강력히 항의했다"고 밝혔다.이어 "일본에 즉시 사건에 대한 철저한 조사를 할 것을 요구했다. 관련자를 엄중히 처벌하고 중국 측에 책임 있는 설명을 할 것도 요구했다"고 주장한 후 "주일 중국 대사관과 영사관 직원, 관저, 재일 중국 공민(시민)의 안전을 보장하고 이런 사건이 재발하지 않도록 실질적인 조치를 취할 것도 함께 요구했다"고 덧붙였다.소식통들에 따르면 이보다 앞서 일본 경찰은 같은 날 오전 도쿄의 주일 중국 대사관에 침입한 혐의로 육상자위대 대원을 체포했다. 또 대사관 부지 내에서 용의자가 숨긴 흉기를 발견했다. 현재 범행 동기 등을 조사하고 있다.중국 외교부 역시 이번 사건에 대해 강한 어조로 비난했다. 린젠(林劍) 대변인이 24일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 해당 사건을 언급하고 "중국은 이 사건에 깊은 충격을 받았다"면서 "이 사건은 '비엔나 외교관계협약'을 심각하게 위반해 중국 외교관의 신변 안전과 외교 시설의 안전을 심각하게 위협하는 것으로 그 성격과 파장이 지극히 악질적"이라고 지적했다.그러면서 "이번 사건은 일본 국내의 극우 사조와 세력이 매우 기승을 부리고 있다는 사실을 다시 한 번 보여준다"고 지적한 다음 "역사, 대만 등 중일 관계의 중대한 핵심 사안에 대한 일본 정부의 잘못된 정책이 미치는 해악이 얼마나 심각한지를 드러내고 있다"고 주장했다.