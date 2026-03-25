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영풍, 정기주주총회 개최…“경영 안정성 유지·지배구조 개선”

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최인규 기자

승인 : 2026. 03. 25. 14:29

재무제표 승인·정관 일부 변경·이사 선임 등
KZ정밀 측 현물배당·분기배당 도입 등 부결
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영풍 본사가 있는 사옥. /영풍
영풍이 정기주주총회에서 회사 측이 상정한 안건 모두 가결됐다고 밝혔다. 반면 소수 주주인 KZ정밀이 제안한 안건들은 모두 부결됐다고 했다.

25일 영풍은 서울 강남구 영풍빌딩에서 제75기 정기주주총회를 개최했다고 밝혔다. 이번 주총에선 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사·감사위원 선임, 이사 보수 한도 승인 등이 다뤄졌다.

이 중 이사회의 전문성과 독립성을 강화하기 위해 상정된 정관 변경안과 신임 이사 선임안이 주주들의 압도적인 지지를 얻으며 통과됐다.

회사는 이번 주총을 통해 경영의 연속성과 전문성을 확보하는 데 중점을 뒀다고 설명했다. 우선 상법 개정에 따라 '독립이사' 명칭을 정관에 반영하고, 이사의 임기 변경을 통해 단기 실적에 치우치지 않는 지속 가능한 가치 창출 환경을 조성했다고 했다. 또 이사회 구성·독립성을 강화하는 개정 상법의 취지를 선제적으로 반영해 분리 선출 감사위원의 수를 2인으로 상향하는 안건을 통과시켰다고 밝혔다.

신규 이사진 선임도 차질 없이 진행됐다고 했다. 이에 권홍운 사내이사를 비롯해 박정옥·최창원·허성관 사외이사 등 각 분야 전문가들이 이사회에 합류했다. 전영준·허성관 사외이사는 감사위원이 되는 사외이사로 선임됐으며, 박정옥 이사 또한 감사위원으로 선임돼 이사회의 투명성과 리스크 관리 역량을 높이게 됐다.

KZ정밀 측이 제안한 현물배당 도입, 분기배당 도입 등 정관 변경 안건은 모두 부결됐다. 회사는 "KZ정밀이 지난 2025년 1월 영풍 주식을 고려아연 자회사에 매도하며 불법적인 상호주를 형성함으로써 회사의 핵심 자산인 고려아연 주식 의결권 행사를 방해하는 등 KZ정밀의 과거 행보에 비춰 볼 때 이번 주주제안의 진정성이 결여됐다는 평가가 지배적"이라고 했다.

영풍 관계자는 "이번 주주총회 결과는 회사의 경영 안정성을 유지하고 지배구조를 투명하게 개선하려는 이사회의 의지에 주주들이 신뢰를 보내준 것"이라며 "새롭게 구성된 이사회를 중심으로 환경 규제 이행과 사회공헌 등 ESG 경영을 강화하고, 지속 가능한 성장을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
최인규 기자

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