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에코비, ‘2026 코스모프로프 볼로냐’ 참가…유럽 시장 공략 박차

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장안나 기자

승인 : 2026. 03. 26. 09:13

비건 클린 뷰티 브랜드 에코비(EcoBe)가 3월 26일부터 28일까지 이탈리아 볼로냐에서 열리는 ‘코스모프로프 볼로냐 2026’에 참가한다고 26일 밝혔다. 

 

에코비는 자연 유래 성분을 기반으로 한 고기능성 스킨케어를 선보이는 브랜드로, 민감성 피부를 위한 저자극 솔루션을 지향하고 있다. 매년 해당 박람회에 꾸준히 참여하며 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 확대해왔다.

 

이번 전시에서는 부스 규모를 전년보다 확대해 운영하며, 기존 유럽 및 글로벌 유통 파트너와의 협력 강화는 물론 신규 바이어 발굴에도 집중할 계획이다.

 

출품 제품은 히알루론산 앰플과 그린 카밍 클리어 토너를 포함한 스킨케어 6종과 비건 인증 앰플 마스크팩 5종 등이다. 수분 공급과 피부 진정에 초점을 맞춘 제품군을 통해 현지 참관객과 업계 관계자들에게 브랜드 경쟁력을 알릴 예정이다.


 


에코비 측은 “이번 박람회를 통해 글로벌 바이어 및 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 가치를 전달할 것”이라며 “지속 가능한 클린 뷰티 브랜드로 글로벌 시장 내 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

장안나 기자

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