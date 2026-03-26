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[포토] 국회 통근버스 타고 출근하는 장동혁 대표

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 26. 08:41

장동혁 국민의힘 대표가 중동 사태에 따른 에너지 절약 조치로 공공부문 승용차 5부제가 강화된 가운데 26일 국회 통근버스를 타고 출근하고 있다.
이병화 기자

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