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LS일렉트릭, ‘2026 GEAN 어워드’서 기업부문 본상 수상

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 26. 08:45

스마트에너지 기술력 바탕…지속가능경영 선도 공로 인정
(사진) LS일렉트릭 청주사업장 G동
LS일렉트릭 청주사업장 G동./LS일렉트릭
LS ELECTRIC(일렉트릭)이 스마트에너지 기술력을 바탕으로 탄소중립 산업과 지속가능경영을 선도한 공로를 인정 받았다.

26일 LS일렉트릭은 지난 25일 제주 신화월드에서 열린 '제13회 국제 e-모빌리티 엑스포'에서 '2026 세계e모빌리티협의회(GEAN) 어워드' 기업부문 본상을 수상했다고 밝혔다. 이날 시상식에는 LS일렉트릭 전력CTO(최고기술책임자)가 참석해 수상의 영예를 안았다.

GEAN 어워드는 매년 기후위기에 대응해 탄소중립을 선도하고 스마트 시티와 e-모빌리티 산업 발전에 앞장서는 기업, 도시, 협회를 각각 1곳씩 선정해 시상한다. LS일렉트릭은 총 9개 후보 가운데 최고 평가를 받아 기업부문 최종 수상 기업으로 선정됐다. 도시 부문은 중국 광저우 난사구청, 협회 부문은 말레이시아전기차협회가 각각 수상했다.

LS일렉트릭은 스마트에너지 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 전력 효율화를 통한 탄소중립 전환에 기여한 점을 인정받았다. 회사는 스마트에너지 기술을 기반으로 한 배전 및 송·변전 시스템 구축, 태양광과 ESS(에너지저장시스템)를 연계한 제조기업의 RE100(재생에너지 100%) 달성 지원, 에너지효율화 솔루션 등 다양한 사업을 통해 저탄소 산업 생태계 구축에 기여하고 있다.

또한 LS일렉트릭은 디지털 전환과 전기화 흐름에 맞춰 직류(DC) 솔루션을 고도화하고 있다. 여기에 에너지 운영 최적화를 동시에 구현하는 솔루션을 확대, 산업 현장의 에너지 사용 효율을 높이고 탄소배출 저감에 기여하며 고객사의 지속가능경영 실현을 지원 중이다.

서장철 LS일렉트릭 상무는 "전력산업의 디지털화, 탈탄소화가 동시에 진행되는 가운데 중단없이 추진해온 스마트에너지 사업 전략이 글로벌 시장에서도 인정받기 시작한 것"이라며 "친환경 전력·에너지 솔루션을 더욱 강화해 탄소 중립과 e-모빌리티 산업 생태계 발전에 지속 기여하겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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