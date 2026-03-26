[6·3 지선 예비후보를 만나다] 박수민 “야전사령관으로 서울 주택문제 돌파”

吳 '혁신 선대위' 구성 제안에 "의존 바람직 하지 않아"

"첫째부터 도와야 둘째 낳아…접근법 바꿔야"

박수민 국민의힘 서울시장 예비후보-11 0 박수민 국민의힘 서울시장 예비후보. /이병화 기자

"야전 사령관이 돼 서울의 문제를 돌파하겠다."



박수민 국민의힘 서울시장 경선 후보는 26일 아시아투데이와의 인터뷰에서 "전문지식과 제도, 정책을 넘어 현장에서 이해관계를 조율해 나가는 돌파 리더십이 필요하다"며 '서울의 야전사령관'을 자처했다.박 후보는 출마 배경에 대해 "각 시대의 구조적 모순에 도전하는 것이 정치인의 역할"이라며 "국민소득은 증가하고 있지만 주택, 일자리, 교통, 교육, 출산 등 삶의 여건은 오히려 악화하고 있다. 이 모든 문제가 서울에 응축돼 있는 만큼 반드시 돌파해야 한다"고 강조했다.그는 서울 현안 가운데 최우선 해결 과제로 주택 문제를 꼽았다. 박 후보는 "주택에서 시작된 악순환의 고리를 주택에서 시작하는 선순환으로 바꿔야 한다"며 "집이 부족해 경기도로 이동하고, 그 결과 출퇴근 시간이 길어지면서 서울 교통은 오히려 지옥이 됐다"고 말했다.박 후본는 이어 "주택을 충분히 공급해 출퇴근 시간을 줄이고, 남은 시간을 가족과 함께 보낼 수 있는 도시로 바뀌어야 한다"며 "이 과정이 출산과 노후 문제 개선으로 이어질 것"이라고 했다. 그러면서 "주택에서 출발한 악순환을 주택에서 시작하는 선순환으로 바꿔야 한다"고 거듭 강조했다.구체적 해법으로는 공급 확대를 제시했다. 그는 "공급이 순차적으로 안정되면 '패닉 바잉'도 줄어들고 매물도 시장에 나오게 될 것"이라고 전망했다. 보유세 인상에 대해서는 "보유세를 높이는 단편적 접근은 바람직하지 않다"며 "보유세 세율은 OECD 평균보다 낮지만 소득 대비 부담은 거의 같다"고 말했다.오남매의 부모인 박 후보는 출산 정책과 관련해 "첫째부터 지원해야 한다"고 했다. 그는 "셋째부터 혜택을 주는 방식은 효과가 제한적"이라며 "첫째를 도와줘야 둘째를 낳고, 셋째까지 이어질 수 있다. 접근법을 바꿔야 한다"고 말했다.선거 판세에 대해서는 "쉽지 않다는 점을 절감하고 있다"면서도 "당에 의존하기보다 후보 개인의 경쟁력과 진정성으로 돌파해야 한다"고 강조했다.오세훈 서울시장이 제안한 혁신 선거대책위원회 구성에 대해서는 부정적인 입장을 밝혔다. 박 후보는 "선대위에 의존하는 것은 바람직하지 않다. 시민들이 선대위를 뽑는 것은 아니다"라며 "후보가 가장 중요하고, 후보가 혁신적이고 돌파력이 있어야 한다"고 말했다.또 혁신 선대위원장으로 거론되는 김종인 전 비상대책위원장 추대론에 대해서도 "지금 시민들이 원하는 것이 그것인지 의문"이라며 선을 그었다. 그는 "주택과 교통 문제를 푸는 것이 더 중요하다"며 "혁신 선대위에 의존하기보다 후보가 시민들의 생각과 문제를 얼마나 진지하게 좇고 있는지가 전달돼야 한다"고 했다.아울러 전현희·정원오 등 더불어민주당 서울시장 경선 후보들에 대해서는 "자꾸 이재명 대통령의 후광을 강조하는 모습은 자립적이지 않다"고 지적했다.