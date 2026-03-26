공무원·봉사단 함께 구슬땀…울릉, 깨끗한 첫인상 다듬었다

공무원 300여명 참여

해안·하천·도로변 집중 정비

“청정 울릉 이미지 지켜야”

KakaoTalk_20260325_171655676_05 0 25일 울릉군 공무원 300여명, 자원봉사센터·삼봉 봉사회·한전 MCS 봉사단 50여명 등이 해안가 정화활동을 하고있다./최성만 기자

관련사진(2026 새봄맞이 청정 울릉 해안 정화활동 실시) (2) 0 남한권 군수(중앙)가 25일 해안가 정화활동에 직접 동참해 쓰레기를 수거 하고있다./울릉군

본격적인 관광 시즌을 앞두고 울릉군이 민간봉사단과 함께 해안가 환경정화 활동에 나섰다.울릉군은 25일 공무원 300여 명과 자원봉사센터, 삼봉 봉사회, 한전 MCS 봉사단 등 50여 명이 참여한 가운데 구역을 나눠 관내 곳곳의 해안을 정비했다. 이번 활동은 관광객들에게 깨끗한 청정 섬 이미지를 보여주기 위해 마련됐다.이날 참가자들은 해안가에 쌓인 해양쓰레기와 하천 주변 각종 쓰레기를 집중 수거했다. 또 일주도로변과 시가지 등 울릉군 전역을 돌며 환경정비 작업을 이어갔다. 공무원 전 직원이 참여하고 민간봉사회도 힘을 보태면서 '청정 울릉'을 위한 현장 실천에 힘이 실렸다.환경정화에 참여한 한 봉사자는 "겨우내 해안가로 밀려온 쓰레기를 치우는 일이 쉽지는 않았지만, 관광객들에게 울릉의 첫인상을 깨끗한 섬으로 남길 수 있다고 생각하니 보람을 느낀다"고 말했다.김종식 울릉군 총무과장은 "이번 '청정 울릉 해안 정화' 활동은 단순한 환경정비를 넘어 울릉도의 자연 가치를 지키기 위한 실천"이라며 "앞으로도 환경정화 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.