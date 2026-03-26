자오러지 전인대 위원장 전 세계에 中 투자 권유

보아오포럼 개막 연설 통해 강조
협력과 연대만이 공동 번영의 길 주장
이어 "중국은 지난 5년 동안 평균 5.4%의 경제 성장률을 달성했다. 경제 규모가 140조 위안(元·3경520억원)을 넘어섰다"고 주장한 후 "세계 경제 성장에 대한 기여율도 약 30% 수준을 유지하면서 글로벌 경제의 중요한 엔진 역할을 하고 있다"고 강조했다.
이외에 "최근 전인대에서 승인된 15차 5개년(2026∼2030년) 계획을 바탕으로 고품질 발전과 내수 확대, 혁신 주도 성장을 추진할 것"이라면서 "경제의 질적 향상과 합리적 성장을 동시에 실현해 공동 부유를 향해 나아가겠다"고도 덧붙였다.
특히 그는 "중국은 전기통신·교육·의료·양로·육아 등 분야에서 투자와 소비를 확대할 것이다. 각종 국제 전시회를 지속 개최하는 등 시장 기회를 더욱 넓혀갈 것"이라면서 "각국 기업의 적극적인 참여를 환영한다"고 언급, 대외 개방 의지를 유독 강조했다.
또 인공지능(AI)과 양자기술 등의 발전을 소개한 다음 "혁신주도 성장을 통해 새로운 생산력을 지속적으로 창출할 것"이라면서 "과학기술 자립자강을 가속화하고 글로벌 과학기술 협력에도 적극 참여하겠다"고 밝혔다.
관세 갈등과 중동지역 분쟁 등 국제 정세에 대해서는 "지정학적 갈등과 보호주의가 확산하는 상황에서 협력과 연대만이 공동 번영의 길"이라면서 "국제사회가 힘을 모아 글로벌 도전에 대응해야 한다"고 강조했다.
올해 보아오포럼은 지난 24일부터 '공동의 미래 형성 : 새로운 환경·새로운 기회·새로운 협력'을 주제로 나흘 일정으로 열리고 있다. 60여개국에서 정부·국제기구·기업·학계 인사 등 2000여명이 참석해 50여개 세션이 진행될 예정으로 있다.